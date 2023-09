“Un error subestimar a Marcelo”, dice Monreal

El exaspirante a coordinar los Comités de Defensa de la 4T Ricardo Monreal consideró que es un “error” minimizar la fuerza política del excanciller Marcelo Ebrard y orillarlo a que busque la Presidencia con otros partidos.

Entrevistado a su llegada al Comité Ejecutivo de Morena, el senador con licencia se dijo preocupado por la postura que asumió Ebrard Casaubon, pero también por las reacciones que se generaron en su contra al pronunciarse contra la encuesta.

“No me parece apropiado que lo estén descalificando, golpeando las propias redes de nuestros simpatizantes. Hay que ser generosos en la victoria… Es un error subestimar a Marcelo Ebrard, es un error subestimar la fuerza política que él puede representar y es un error empujarlo a participar por otras alternativas políticas”, declaró.

Monreal Ávila insistió en que es “indispensable” porque cuenta con una amplia fuerza política que incluye el respaldo de al menos 35 diputados federales, 12 senadores y “muchos” presidentes municipales, razón por la cual reiteró que “no es conveniente que esa fuerza política se vaya con él y están dispuestos a irse”.

Hizo hincapié en este punto, al referir que tiene experiencia en una situación similar porque cuando salió del PRI llevó fuerza al PRD para ganar la elección por la gubernatura de Zacatecas.

“No hay que confiarse, yo ya he sido beneficiario de eso cuando fui gobernador. El PRD tenía cinco por ciento, de dónde se fueron conmigo para ganar. No hay que lanzar campanas al vuelo y pensar que todo está resuelto, es un error minimizar una posible ruptura de Marcelo… Tengo esa experiencia y por eso lo más grave es que disminuyan, ataquen o piensen que no lo necesitamos”, dijo el senador con licencia.