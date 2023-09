Eruviel Ávila esta en pláticas con el Partido Verde tras renunciar al PRI.

El senador Eruviel Ávila, quien renunció al PRI, afirmó que “existen muchas posibilidades de que en los próximos días se incorpore al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); estamos en pláticas.”

Ávila informó que ya sostuvo pláticas con dirigentes del partido, afirmando que mantiene una relación de respeto, y hay disposición de ambas partes para llegar a un acuerdo.

“Efectivamente, lo más probable es que me sume a algún partido político, quiero aportar mi granito de arena a México en los próximos años, tengo edad, ganas, entusiasmo, así que el Partido Verde es una opción y le agradezco la confianza que me ha brindado hasta ahorita, aunque todavía no he tomado una decisión. Y aclaró una cosa: no busco ni cargo ni ‘hueso’.”

El senador Eruviel Ávila reconoció que evalúa esta posibilidad, tal y como lo hicieron sus ex compañeros del PRI, Nuvia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín.

De concretarse la incorporación de Eruviel Ávila, el PVEM estaría sumando nueve legisladores en la Cámara Alta, por encima del PRI, que se ha quedado con ocho integrantes.

JVR