Sales temprano de casa para ir a trabajar. Tu camino está calculado para llevarte no más de dos horas, pues te trasladas desde el Estado de México a la Ciudad de México, en donde está ubicado el lugar en el que laboras. Sin embargo, no contabas con que en el camino habría un accidente que provocaría que tu camino de dos horas, se convirtiera en uno de tres y media.

El estrés se apodera de ti porque sabes que, por más que le expliques a tus jefes, éstos de cualquier manera te aplicarán retardo y esto provocará que tu sueldo se vea reducido, sin embargo... ¿Esta práctica es legal?

¿Es legal que me descuenten de mi sueldo por llegar tarde al trabajo?

No, esta práctica no es para nada legal, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. No es legal tampoco que te restrinjan la entrada si llegas tarde o que te remitan al departamento de Recursos Humanos. Lo que sí, es que los retrasos podrían ser causal de despido, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y lo establecido en ella en el artículo 47.

¿Qué dice la LFT al respecto? "Es causa de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón sí: el trabajador tiene más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada".

Si bien la ley prohíbe que tu jefe o empleador te descuente el día debido a retrasos, muchos centros de trabajo tienen reglamentos internos y políticas que se disfrazan de "bonos de puntualidad y asistencia", significando entonces que tus llegadas tarde podrían tener como consecuencia un despido.

Llegar tarde al trabajo puede traer consecuencias, aunque esta práctica no es legal, de acuerdo a la LFT. Especial

¿Qué es un bono por puntualidad?

Es una prestación laboral que se otorga a los trabajadores a manera de recompensa por cumplir con sus horarios de trabajo, los cuales quedan establecidos por la empresa. Esta prestación está exenta para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social.