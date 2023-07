'Que lo escuchen bien, los Programas Sociales no van a desaparecer', asegura Adán Augusto López

Ante una multitud de más de dos mil personas en Zongolica, Veracruz, Adán Augusto López Hernández, aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, destacó el papel fundamental de los adultos mayores en el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la construcción de la Cuarta Transformación, por lo que garantizó que el apoyo hacia ellos no se terminará.

Al cumplir el día número 40 de su recorrido por todo el país, el ex secretario de Gobernación, enfatizó que los Programas Sociales implementados por el Gobierno Federal no desaparecerán, tal como lo pretenden “quienes no quieren al pueblo”.

En ese sentido, lamentó que algunos opositores han intentado desacreditar los Programas Sociales, criticando al expresidente Vicente Fox, quien propuso eliminar la Pensión Universal para Adultos Mayores.

“Ya empiezan, quienes no quieren al pueblo, los que nunca han puesto un pie aquí en Zongolica, a decir que se van a acabar los Programas Sociales, y eso, que lo escuchen bien, nunca va a suceder”, advirtió el tabasqueño.

“No va a desaparecer la Pensión Universal para Adultos Mayores y ninguno de los Programas Sociales porque ustedes no quieren, porque ustedes los necesitan y porque hay mucho presidente y mucha Cuarta Transformación para mantenerlos por muchos años más”, puntualizó.

Además, López Hernández subrayó el constante fortalecimiento a dicho programa por parte de la actual administración, como el aumento del 25% que se aplicará a partir de enero próximo, y que ahora pasará de 4 mil 800 a 6 mil pesos bimestrales. Además, habló de la posibilidad de disminuir la edad de aplicación de 65 a 63 años.

Por otra parte, el tabasqueño señaló que, por muchos años, la región montañosa de Zongolica estuvo eclipsada por la indiferencia y el olvido, hasta que llegó el gobierno humanista de la "4T" a traer esperanza y oportunidades y, en ese sentido, reafirmó su compromiso con dar continuidad al movimiento para seguir construyendo el camino seguro del bienestar y la justicia social para todas y todos.

“La Cuarta Transformación ha unido a México, generando bienestar y desarrollo desde la frontera norte hasta la punta sur. Nuestro movimiento es más que un cambio político: es una revolución social y cultural que busca sentar las bases para un futuro de justicia e igualdad”, precisó López Hernández, que además de ser el aspirante que más asambleas populares ha realizado a lo largo del territorio nacional, es quien menos ha gastado, según datos de su propio partido, Morena.

