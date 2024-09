España no sólo agravió a AMLO sino a México: Claudia Sheinbaum

Por no reconocer la vulneración a los pueblos originarios durante el periodo de la Conquista y no responder a la solicitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hecho por la corona española representa no solo un agravio al mandatario sino también al país.

Ayer, España dio a conocer que no asistirá a la toma de protesta de Sheinbaum Pardo, por excluir de la invitación al rey Felipe VI, a lo que la próxima mandataria respondió que la invitación se envió únicamente al Presidente Pedro Sánchez, porque la corona no respondió a la carta que Obrador envió a inicio del sexenio para pedir el reconocimiento de lo hecho al país.

Sheinbaum señala "agravio" al pueblo de mexicano

Durante su mensaje en la inauguración del Museo del Muralismo, la exjefa de Gobierno de la capital refirió que a España no le avergüenza lo hecho, sino que le engrandece.

“No hay una respuesta oficial al Presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al Presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al Presidente, al hombre, sino al pueblo de México", dijo.

En ese tenor, comentó que hacia el futuro se continuará con lo que ha dejado el Presidente y que México ya tiene en “su corazón”, que es el orgullo por los pueblos indígenas.

“Por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el Presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón. Si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros todo lo contrario: nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios, nos sentimos orgullosos de haber aprobado la reforma constitucional para que los pueblos originarios tengan plenos derechos. ¡Nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras heroínas y nos sentimos orgullosos del presidente Andrés Manuel López Obrador!” , exclamó.

