España no rechazó el nombramiento de Quirino Ordaz: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las relaciones de México con España se encuentran bien y negó que existiera alguna notificación de rechazo al nombramiento de Quirino Ordaz Coppel como embajador en ese país.

“Pues va bien, es un proceso, tarda, pero no ha habido ninguna notificación del Gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador”, expresó el mandatario sobre el proceso de ratificación del exgobernador de Sinaloa.

AMLO sobre el nombramiento de Quirino Ordaz. Video: Especial

En conferencia de prensa, aseguró que incluso podría ser en los próximos días cuando se dé a conocer la aceptación oficial del nombramiento como Embajador.

“Yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito, no hay ningún motivo para que no se acepte, claro, nuestros adversarios quisieran que nos rechazaran nuestra propuesta, que hubiese pleito con el Gobierno español, pues no, están bien las relaciones”, indicó el tabasqueño.

Sin embargo, reconoció que se mantienen algunas discrepancias, luego de que España no aceptara ofrecer una disculpa por el tema de la Conquista.

“Lo tomaron a mal, ni siquiera me respondieron la carta, sin embargo, eso ya pasó, cada quien que asuma su responsabilidad, yo pienso que eso pudo ayudar mucho, es muy importante el perdón, y ya se ha hecho en otros casos, y merecían los pueblos originarios, una disculpa, no hubo entendimiento en eso”, externó el ejecutivo federal.

Además, acusó que en el México contemporáneo, durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, empresas españolas como Iberdrola se vieron beneficiadas con la Reforma Eléctrica, lo que provocó que los mexicanos pagaran más por el servicio de luz.

“Nos veían como tierra de conquista, nos veían como una segunda conquista, pero eso ya se acabó. Hay pruebas abundantes de eso con Repsol, OHL e Iberdrola”, añadió López Obrador.

