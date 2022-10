Estudiante de FES Acatlán inicia huelga de hambre

Un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició una huelga de hambre en demanda de acciones por parte de las autoridades del plantel ante las quejas de la comunidad estudiantil que se mantiene en paro desde hace tres semanas.

Antonio Rivera Rosas, quien estudia el primer semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, señaló que las actividades se mantienen suspendidas ante el incumplimiento de obligaciones, deberes y compromiso de la administración actual de su plantel, a cargo de Manuel Martínez Justo.

“Los estudiantes no olvidamos las represiones por parte de las autoridades, no olvidamos las amenazas, no olvidamos las desapariciones, no olvidamos el abuso, el acoso, la desigualdad”, escribió en un posicionamiento.

Luego de que la semana pasada se acordó un paro activo que aún sigue en discusión, el universitario lanzó un llamado a sus compañeras y compañeros “a seguir resistiendo hasta la resolución de cada una de las problemáticas que embarga cada día más a nuestra institución”.

“Contemplando lo anterior y en solidaridad con la comunidad estudiantil, he tomado la decisión de iniciar una huelga de hambre hasta que haya una solución por parte de las autoridades al pliego petitorio entregado el día 27 de septiembre”, manifestó.

Tras iniciar la huelga de hambre a las 19:00 horas de este sábado, el estudiante pidió que las autoridades no tomen represalias en su contra y, “en caso de haberlas, responsabilizo a la administración actual y al director de nuestro plantel”.

Entre las demandas que motivaron a las y los estudiantes a entrar en paro en este plantel, se encuentra un transporte interno seguro, una revisión exhaustiva de las instalaciones tras el sismo del 19 de septiembre, atención a las denuncias en materia de género, comedores dignos y permitir el comercio estudiantil.

También piden mejorar la oferta de actividades culturales, artísticas y deportivas, y que la administración y autoridades de la institución ofrezcan una disculpa pública ante la falta de resoluciones, así como el establecimiento de una mesa de diálogo activa con las y los estudiantes.

La FES Acatlán es uno de los seis planteles de la UNAM que durante el último mes fueron tomados, ante exigencias en común como las ya mencionadas, así como la mejora educativa y el cese de la violencia sexual.

Uno de estos planteles fue entregado el pasado 14 de octubre tras una suspensión de 72 horas. Se trató del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo, donde no sólo se reclamó el acoso sexual hacia estudiantes, sino también se exigió justicia para Haru.

Él fue un gato adoptado por un colectivo de estudiantes y que, según las denuncias, fue torturado hasta morir para luego ser abandonado en el plantel, un día antes de que las y los alumnos organizaran una asamblea en la que denunciarían acoso docente y otras irregularidades.