No es etapa de eventos masivos, apoyo se consigue con simpatizantes: Santiago Creel

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y aspirante presidencial, Santiago Creel Miranda, dijo que ahora no es momento de hacer eventos masivos para respaldar sus aspiraciones dentro del Frente Amplio por México, sino de buscar apoyo con quienes ya forman parte de la oposición.

Lo anterior, luego de que la senadora panista Xóchitl Gálvez cuestionó este fin de semana que hay quienes consiguieron las 150 mil firmas que se les solicitaron, sin haber hecho tantos recorridos como ella.

En conferencia de prensa desde Veracruz, Creel Miranda mencionó que no están en una etapa de campaña.

“No es la etapa electoral, no es la etapa de los eventos masivos, no es la etapa de los espectaculares, no es la etapa de la utilería electoral, eso es lo que están haciendo las corcholatas. Nosotros estamos buscando el apoyo para que podamos coordinar el Frente Amplio, entonces nuestros acercamientos se reducen a las personas que están dentro de la oposición y la oposición no quiere ni ver que somos así, de generar eventos masivos”, dijo.

El panista también se dijo confiado en la transparencia de la plataforma y en el Comité Técnico que conduce el proceso del Frente Amplio.

Dijo que ahora hay posibilidades de todo, incluso de que se diera un sabotaje desde el Gobierno Federal que, en caso de darse, se procedería con una denuncia.

