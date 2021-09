Estados Unidos busca hacer de Cuba un país democrático: Ken Salazar a AMLO

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que el gobierno de Joe Biden seguirá su lucha por establecer la democracia en Cuba, tras la solicitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que EU retire el embargo económico al país caribeño.

A pregunta expresa si los señalamientos de López Obrador representan una "agresión" para Estados Unidos, el representante diplomático se limitó a señalar que su país respeta la soberanía de México, e incluso, sostuvo que ambas naciones no se pueden distraer de otros temas.

"La posición de nosotros en los Estados Unidos es que en Cuba vamos nosotros a seguir luchando para la democracia de Cuba, de la gente de Cuba. Pero desde la perspectiva mía lo más importante es que los Estados Unidos y México estén enfocados más en las cosas que podemos hacer.

"No nos podemos distraer de lo que tenemos que hacer ahora, y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar las cosas donde podemos hacer bastante", aseveró en conferencia de prensa junto con el gobernador de Tabasco, Carlos Merino Campos.

Pidió AMLO fin del “bloqueo” a Cuba

Un día antes en el marco del desfile militar por la Independencia de México, López Obrador dijo, "con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba", y añadió que ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo o país, lo cual "es vil".

Ken Salazar al referirse al tema migratorio, opinó que es una cuestión muy profunda para todos y una situación difícil, donde los migrantes del sur no deben tomar el camino peligroso hacia el norte de México.

La vicepresidenta Harris y el presidente Biden lo han dicho, que tenemos que trabajar en las causas de raíz, para ver cómo vamos a darle esperanza a la gente en donde vive, que no tienen que tomar el viaje peligroso al norte Ken Salazar, embajador de EU en México

Comentó que los equipos de México y Estados Unidos están buscando los mecanismos para crear esa esperanza a los migrantes, pero también observar la realidad de las fronteras con el fin de que en la del sur sea el mismo trato que se da en la del norte.

"Entonces por eso estoy aquí, para aprender, y mañana iré a la frontera de México y Guatemala y en eso también tenemos que vivir el momento. Entonces nos van a venir unas cosas que tenemos que tener algún programa para resolver el problema de inmediato, y en eso mis colegas están trabajando bastante", expuso.

Anuncia Ken Salazar reunión con gobernadores del sureste

El embajador, que apenas entregó sus cartas credenciales al Presidente López Obrador, adelantó que en dos semanas habrá una reunión plenaria con los gobernadores del sureste de México, con sede en Villahermosa, para discutir las estrategias para detonar las inversiones y el desarrollo de esta región.

"El por qué vine a Tabasco, yo simplemente no quería que fuera a otros lugares al norte, o pasar mi primer mes en la Ciudad de México. Para mí, afuera de la Ciudad de México, en lugares como Tabasco es donde se requiere más el esfuerzo, para que no sea Tabasco un estado que se le ignoraba, un estado que no tiene tanta prioridad como otros estados que inclusive tengan más poder", apuntó.

Embajador de Estados Unidos en México visita Tabasco

Ken Salazar resaltó que ha tenido un buen comienzo su visita a Tabasco, la tierra de López Obrador, donde se reunió con el gobernador Carlos Merino.

"Ha sido un comienzo muy bien. Mañana vamos a la frontera, voy a aprender bastante, y aprendiendo aquí en Tabasco entonces puedo asegurar que en Washington ellos también entiendan lo que estoy viendo yo con mis ojos", aseveró el diplomático estadounidense.

A su vez, Merino Campos anticipó que se trabajará con el nuevo embajador de EU en diversos asuntos económicos, sociales y migratorios.

"Estados Unidos y Tabasco celebran hoy la oportunidad histórica de seguir unificando esfuerzos para promocionar y fortalecer la relación bilateral derivado del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Las sociopolíticas, académicas, científicas, culturales y tecnológicas", finalizó.

