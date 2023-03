EU no intenta esconder sus problemas internos debajo de la alfombra, asegura Departamento de Estado

El gobierno de Estados Unidos advirtió que nunca ha sugerido que no tenga retos internos, pero no intenta esconderlos debajo de la alfombra, señaló el vicevocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, al responder un cuestionamiento sobre las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien descalificó el informe sobre derechos humanos de esa institución.

Luego de las críticas del mandatario mexicano, quien acusó a Estados Unidos de creerse el gobierno del mundo y ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, Vedant Patel señaló: “Nosotros nunca hemos sugerido que no tengamos nuestros propios retos internos pero Estados Unidos no intenta esconderlos debajo de la alfombra”.

La respuesta del Departamento de Estado se produjo luego de que López Obrador calificara de mentirosos a los investigadores de esa dependencia por señalar que en México se violan los derechos humanos y se ataca a los periodistas y activistas.

“La participación de miembros de la Policía, del Ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinatos arbitrarios suponen un reto para México y por esos aparece en el informe”, advirtió el viceportavoz del Departamento de Estado, quien advirtió que esa dependencia está obligada a elaborar cada año un reporte sobre el respeto a los derechos humanos de varios países que luego es entregado al Congreso estadounidense para determinar la ayuda que otorgará a cada nación.

te puede interesar Juárez transformó a México en un país de leyes e instituciones, afirma Salomón Jara

“Nosotros nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo ni nada de este tipo”, enfatizó Patel.

Insistió en que este informe da cuenta del seguimiento de los congresistas al trabajo que “durante décadas ha realizado el Departamento de Estado para fortalecer el respeto de los derechos humanos, lo que se considera parte de los valores estadounidenses”.

En el informe 2022, que se hizo público el lunes, el Departamento de Estado expresa su preocupación por las altas tasas de impunidad que persisten en México, además de que se presume la participación de autoridades en crímenes y también por los señalamientos que realiza el Presidente en contra de periodistas y activistas que no simpatizan con su movimiento.

Síguenos en Google News

DGC