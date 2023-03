AMLO dialogará con John Kerry, enviado de Biden, sobre “diferencias” en sector energético con EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que recibirá a John Kerry, enviado especial del gabinete de su homólogo estadounidense Joe Biden, con quien, dijo, dialogará sobre algunas “diferencias” entre ambos países en el tema de energía.

“Vamos a tratar lo de energías renovables. Él es una persona muy decente, respetuosa, amiga de México. Ha estado con nosotros yo creo que como seis ocho veces, y es representante del presidente Biden. Es una gente muy cercana al presidente Biden, y también estamos hablando de algunas diferencias que puede haber . […] Tenemos una reunión no sé exactamente dónde, pero viene el gabinete del sector energético de México y vamos a revisar proyectos conjuntos, aquí en Oaxaca”, comentó el mandatario federal.

En el mismo sentido, López Obrador reconoció que la reunión con Kerry será compleja, debido a los diferendos que se han manifestado entre los gobiernos mexicano y estadounidense, particularmente en materia energética, migratoria y de control de drogas.

Sin embargo, el Presidente señaló que no existen enemistades entre ambos gobiernos, sino solamente con una parte de la clase política estadounidense.

“No tenemos diferencias con el pueblo de Estados Unidos ni con el presidente Biden; lo que pasa es que hay un grupo de la llamada clase política, que no tiene ni clase ni es política, porque la política es un noble oficio”, criticó López Obrador sin ofrecer mayores detalles.

Todo esto de la calificación del Departamento de Estado no tiene que ver con el presidente Biden; esos son los que están ahí de tiempo atrás y no quieren cambiar, son los que quieren someter, no respetan, no saben que los pueblos somos libres, independientes, soberanos y son muy injerencistas y por eso no hay que tomarlo en serio.