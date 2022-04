Eugenio Derbez responde a AMLO, tras cancelación de reunión por Tren Maya (VIDEO)

El actor Eugenio Derbez publicó un video para responder al Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se cancelara la reunión con los artistas y ambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya.

En un clip de cuatro minutos, Eugenio Derbez mostró que se encontraba en un set de filmación, esto para demostrar que ese fue el motivo por el que él no pudo asistir a la reunión.

“Estoy haciendo este video para que vean que estoy filmando; estoy en una locación; estoy en una playa; no estoy en la ciudad de México”, así inició el video el actor de CODA.

“Como muchos saben hoy teníamos una reunión con el Presidente todos los del movimiento ‘Sélvame del Tren’ y nos la cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión, argumentando que los integrantes de este movimiento, los famosos, habíamos dicho que no íbamos a asistir, cosa que es falsa, porque ya hablé con todos y nadie dijo que no iba a asistir, el único que dijo que no iba asistir fui yo”, comentó.

te puede interesar AMLO asegura que ambientalistas rechazaron el diálogo sobre el Tren Maya

Eugenio Derbez recalcó que el motivo por el que no confirmó su asistencia a la reunión fue porque está grabando una película y tenía la fecha apartada desde hace dos meses.

“Tengo un contrato con un estudio norteamericano y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses y no puedo estar en la Ciudad de México... Físicamente me era imposible asistir”, explicó el histrión. El actor insistió en que su ausencia se debió por motivos de trabajo y no por un capricho.

Finalmente, Eugenio Derbez aclaró que él no inauguró Xcaret y que la foto que se difundió fue de unos premios Platino a los que asistió.

KR