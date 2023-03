Exige PAN a Adán Augusto López que dé la cara por tragedia en estación migratoria

El PAN en el Senado demandó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, que den la cara por la tragedia en la que perdieron la vida 39 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, aseveró que debe investigarse y deslindarse responsabilidades del incendio que ocasionó la tragedia y fincar responsabilidades con nombre y apellido.

“No vamos a lucrar con el dolor humano, pero sí estamos obligados a exigirle a este gobierno corrupto que establezca y esclarezca quiénes son los responsables de esta pérdida de vidas humanas.

“El secretario de Gobernación debe ser uno de los principales servidores públicos a los que hay que exigirle un respnsabilidad en esto, y el titular del INM, deben ser las dos principales autoridades a las que hay que exigirle se deslinden de responsabilidades y si son ellos, este gobierno debe darle claridad al pueblo de México”, manifestó.

López Rabadán enfatizó que tanto el encargado de la política interna del país como el titular del INM deben dar la cara por esta tragedia, “deben decirle al pueblo de México qué pasó, porque no es ético, no es legal, no es honorable tener un cargo y solamente estar pensando en la siguiente elección, por eso pasa lo que pasa”.

La senadora panista reprochó que el presidente Andrés Manuel López Obrador destine mucho tiempo y recursos públicos para controlar los próximos comicios, en lugar de atender los asuntos del país.

