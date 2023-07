'Tengo más experiencia que Xóchitl Gálvez', afirma Beatriz Paredes

Al registrarse ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México para buscar ser la eventual candidata en 2024, la senadora Beatriz Paredes aseguró que le encanta que la también aspirante al mismo cargo Xóchitl Gálvez se vista como ella; sin embargo, dijo, "yo tengo mayor experiencia".

"Me encanta que Xóchitl se vista como yo; me encanta porque le estamos dando una gran promoción a la vestimenta que surge de las mujeres artesanas, me encanta que Xóchitl tenga orígenes indígenas como yo, entonces creo que no tiene por qué desanimarme, son biografías distintas, yo tengo mayor experiencia. Me gustaba mucho como candidata en la Ciudad de México, ella toma una decisión, me sorprendió y sorprendió a muchos, pero esto es un proceso que apenas empieza", dijo en entrevista.

Beatriz Paredes se registra en proceso interno de Frente Amplio por México. Foto: Eduardo Cabrera/La Razón

Luego de entregar la documentación al Comité, la legisladora dijo que seguirá adelante dentro del proceso porque no tiene "cola que le pisen" y se dijo orgullosa de su trayectoria política.

Que nos digan quién va a ser el candidato de Morena, pide

"No tengo cola que me pisen, seguimos adelante en este proceso sin renunciar, ni ocultar, ni disfrazar mi biografía. Yo no he brincado de un lado a otro para pretender purificarme; con mi historia política he salido adelante, levantando la cara y mirando de frente. Es lo que aporto, una historia, una biografía de congruencia de honradez y de convicción en favor de México", dijo.

Además, destacó que gobernar este país no es un "vodevil" por lo que mencionó que aunque hay antecedentes que llevarían a los partidos a enfrentarse, ahora lo complejo es encontrar los puntos que los unen.

Al hablar sobre las declaraciones hechas por el Presidente de la República en contra del proceso interno de oposición, dijo que el mandatario debería decir quién será su abanderado en la contienda electoral del próximo año.

"Me parece que el Presidente de la República le gusta mucho el tema electoral y creo que no le es suficiente que se entretenga con el proceso electoral en Morena, creo que de repente no le alcanza el proceso electoral de Morena y se quiere meter en otros. Sería bueno que nos platique quién va a ser el candidato de Morena", comentó.

DAN