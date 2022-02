Expertos en política exterior advierten que no es ideal pausar relación México-España

Expertos en política internacional aseguraron que no es una buena idea la pausa en la relación México-España como lo propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que comparten historia y relaciones comerciales, además el diálogo debe ser la herramienta para salir de la crisis y mejorar la situación.

En entrevista con La Razón, el excónsul de México en Puerto Rico, Héctor Lerin Rueda aseguró que la relación entre ambos países es importante y una pausa no es lo ideal para mejorar la amistad, a pesar de que no se tiene un buen momento entre ambos.

“No es lo ideal una pausa en las relaciones, pero el Presidente debe tener suficientes elementos en la mano para haberlo dicho, aunque aclaró que no es una ruptura, sin embargo, no beneficia mucho la misma relación. La llegada de López Obrador sacudió las ramas en las relaciones diplomáticas”, explicó.

El también profesor de la UNAM mencionó que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país denunció diversas irregularidades con España, como la empresa Iberdrola o la falta de una disculpa por parte de ese gobierno por las muertes que se produjeron en diversos pasajes de la historia. “Nada les cuesta una disculpa como México lo hizo con los indígenas, o como el Papa lo ha hecho también; pero no se les está pidiendo las perlas de la virgen, pero los españoles son tipos orgullosos y vanidosos, y eso fue desgastando la misma relación”, dijo.

La Razón publicó este jueves que el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la necesidad de hacer una “pausa” en las relaciones con España, como parte de un reclamo a las empresas de ese país que, dijo, han saqueado a México, ante lo cual el canciller español, José Manuel Albares, pidió una explicación sobre cuál es el significado de las palabras del mandatario.

Por separado, Eduardo Roldán, embajador de México en Argelia, Libia, Mauritana y Túnez de 2006 a 2012 señaló que el Ejecutivo debe explicar el significado de la pausa, ya que en el derecho internacional no existe esa figura, además de los motivos precisos por los que quiere hacerlo.

El diplomático mencionó que España es el segundo inversionista después de Estados Unidos, por ello aseguró que valdría la pena tomarlo en cuenta antes de tomar cualquier decisión. Además aseveró que la diplomacia es para comunicarse y acercarse, ya que “debe existir un diálogo entre ambos países para aclarar cualquier situación que se haya presentado en el paso o que se pueda presentar en el futuro; la diplomacia es comunicación”, insistió.

“La pausa no existe en las relaciones internacionales, valdría la pena que el Ejecutivo aclare que quiere decir con ello, ya que no existe en el derecho internacional público ni en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Es necesario que se nos explique que se quiere decir, no está claro”, destacó.

