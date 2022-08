Expertos ven retroceso en educación tras Covid

Académicos y organizaciones civiles exigieron que se recupere el aprendizaje que perdió el país durante la pandemia, periodo que coincide con el que estuvo al frente de la SEP Delfina Gómez, a quien señalan de haber encabezado una gestión “gris” y con retroceso.

Carlos Ornelas, académico de la UAM Xochimilco, subrayó que “se deben buscar estrategias para que los menores recuperen el aprendizaje perdido por la pandemia, retornar a los niños y jóvenes que abandonaron la escuela, desde preescolar hasta bachillerato. Hacer un análisis del cambio curricular y de los nuevos libros de texto, porque tendrán muchos desafíos y pocas herramientas”, expresó.

Para Carlos Aguirre, director de la Alianza de Maestros, el desempeño de la maestra Delfina Gómez en la SEP fue “gris” y representó un retroceso, pues fueron suprimidas las escuelas de tiempo completo, además de que hay indefinición en los libros de texto y el nuevo marco curricular no es preciso.

“Cuando entró Delfina Gómez a la secretaría, se generó una expectativa muy alta, ya que es maestra y, si bien no tenía un conocimiento tan preciso de la dependencia, se esperaba una mayor sensibilidad en los temas educativos”, expuso.

Al respecto, la Unión de Padres de Familia (UPF) señaló que la funcionaria dejará su cargo por conveniencia política, sin interesarle el compromiso educativo que asumió el pasado 15 de febrero del 2021, cuando externó que representaba un honor asumir este encargo y coadyuvar en el proceso de educar a millones de personas.

Esta organización reclamó el incumplimiento de las palabras de la funcionaria, ya que deja el sistema educativo nacional con rezago educativo y deserción escolar pues, sólo en el último ciclo escolar (2021-2022), 607 mil 413 estudiantes de educación básica hasta bachillerato abandonaron la escuela.

Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, dijo que el pendiente que deja Delfina Gómez fue no sacar a flote la educación tras la pandemia y optó por tomar decisiones políticas: traer un nuevo modelo educativo y no tuvo la claridad de hacer tres cosas específicas.

“La primera: todos a la escuela, es decir recuperar un millón y medio de alumnos que en esta contingencia sanitaria dejaron los salones. La segunda: todos aprendemos. Los demás países hicieron una evaluación y regularización, pero ella no lo hizo.

“Tercero: todos convivimos. Sabemos que los niños han tenido crisis emocionales post pandemia y ella tenía que capacitar a los profesores para que pudieran atender a los pequeños que habían estado en encierro casi año y medio; entonces, decidió no hacer caso a los estándares internacionales”, refirió.

Amozurrutia comentó que el nuevo titular de la SEP debe tener un currículum sólido en pedagogía, didáctica, trabajo con profesores, una política a corto y mediano plazo que recupere la educación, que no ponga a la dependencia como trampolín para cumplir aspiraciones políticas.

Señaló que la educación en México debe ser un pilar, pues “es indispensable para sacar al país adelante y lo han tomado como un bastión político, como lo hizo Delfina… El hecho de escoger una mujer no es cumplir con una cuota de género, es no entender que se necesita un personaje técnico, preparado y dispuesto a servir a la educación y no un político de la 4T”, dijo.