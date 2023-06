Expertos ven violación del guinda a la ley

Constitucionalistas y expertos en materia electoral aseguraron que Morena y sus procesos de selección de candidato presidencial violan las leyes en la materia, ya que adelantan los tiempos y ponen en desventaja a otras fuerzas políticas.

En entrevista con La Razón, el abogado constitucionalista Francisco Burgoa aseguró que la ley electoral establece las etapas del proceso electoral, las cuales marcan el inicio del proceso rumbo al 2024 en la primera semana de septiembre de este año; por ello, dijo, en los procesos internos se debe dar cuenta de cómo se van a llevar.

“Lo que pretende hacer Morena en estos momentos sí viola la legislación electoral, porque todavía no está permitido; se aprovecha de un vacío legal en el sentido de llevar un proceso interno en el que no le van a dar cuenta al INE, pues no estaría en estos momentos en aptitud para estar fiscalizando todos los gastos originados en dicho proceso”, explicó.

Lo que pretende hacer Morena sí viola la legislación electoral, porque todavía no está permitido; se aprovecha de un vacío legal

Francisco Burgoa, Abogado constitucionalista

Señaló que, por ello, hay un aprovechamiento indebido por parte de Morena respecto de esa laguna legal, porque en términos estrictos no hay una sanción en la que el INE pueda intervenir de manera inmediata, así como poner una sanción.

Indicó que el problema es que los aspirantes de Morena van a estar en medios de comunicación realizando campañas de manera directa, pero que eso no lo puede fiscalizar el INE, y por ello, adelantó que cualquier partido o persona puede denunciar actos anticipados de campaña, para que sea el órgano electoral el que detenga este tipo de procesos internos.

El proceso está para arrancar en septiembre, pero Morena se adelanta mucho a los tiempos oficiales y, por ende, vuelve desequilibrada la misma contienda

Víctor Manuel Alarcón, Politólogo de la UAM

Al respecto, el politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Víctor Manuel Alarcón Olguín, dijo que es evidente que Morena se encuentra en una franca violación a las disposiciones normativas, ya que se adelantan al menos tres meses a los tiempos oficiales.

“El proceso está para arrancar en septiembre, pero Morena se adelanta mucho a los tiempos oficiales y, por ende, vuelve desequilibrada la misma contienda. El problema es los recursos que se van a implementar para las campañas, pues seguramente no los van a fiscalizar”, dijo, respecto a los recorridos que durante 70 días podrán realizar los aspirantes presidenciales de la Cuarta Transformación.

Mencionó que el tema ya está muy trastocado y sólo falta esperar las afectaciones en lo electoral, y agregó que se tendrá que revisar de dónde proviene el dinero que usarán para dichos recorridos.

Es un reto mayor la reconfiguración del INE ante todos estos actos anticipados y la ola de violaciones que se espera de la ley electoral

Gustavo Urbina, Profesor-investigador del Colmex

“Se tiene que hacer toda una revisión sobre su financiamiento, porque es un tema muy importante. Es evidente que Morena hace un proceso de campaña fuera de los tiempos legales y nadie les llama la atención”, añadió.

Gustavo Urbina, profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), coincidió en que las reglas aprobadas en Morena se adelantan a los tiempos legales, lo que se traduce en renuncia de secretarios y funcionarios, en una acción “sumamente grave”, ya que el propio INE aún no ha aprobado su propio calendario.

Dijo que es importante conocer a los funcionarios que relevarán a los que se van, ya que se puede perfilar cómo quiere el Gobierno diseñar su política en el último año de ejercicio, sobre todo en temas pendientes como la crisis por fentanilo y la de seguridad, entre otros.

Opinó que lo que es un reto mayor es “la reconfiguración del INE ante todos estos actos anticipados y la ola de violaciones que se espera de la ley electoral”.