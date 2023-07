Van por nueva bancada expriistas; siguen en bloque de contención

Tras dejar las filas del PRI, Claudia Ruiz Massieu aseguró que la nueva bancada que conformarán los cuatro senadores no romperá el bloque de contención en el Senado de la República, por lo que mantendrán la alianza con los miembros de su antiguo partido.

En conferencia de prensa, explicó que, como grupo parlamentario independiente, no romperán el bloque que han conformado en la Cámara alta para hacer frente a la mayoría legislativa de Morena y las imposiciones de las iniciativas presidenciales.

“Hemos formado parte del bloque de contención desde el inicio de la legislatura, en el que están todos los senadores de oposición y sigue igual en ese sentido. Seguimos haciendo política con todos los que encontramos coincidencias, incluidos los del PRI. Renunciamos al PRI, pero no renunciamos a hacer política”, expresó.

La senadora por Guerrero explicó que, al igual que el Grupo Parlamentario Plural, los cuatro senadores expriistas buscarán contar con los mismos derechos para conformarse como bancada, aunque no tendrán voto, por ejemplo, en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Como grupo independiente, estaremos hablando los detalles con el presidente de la Jucopo (Eduardo Ramírez) y de la Mesa Directiva (Alejandro Armenta), pero por los comentarios que ya han hecho públicos, nos acogeremos a los mismos derechos como senadores y a los mismos derechos a los que ha accedido el Grupo Plural; ello implicará respeto a las intervenciones en el Senado, en comisiones, con voz, pero sin voto en la Jucopo”, comentó.

Gráfico

Ruiz Massieu mencionó que, ante la reducción de miembros de la bancada priista, seguramente valorarán sus posiciones en comisiones, pero subrayó que “no es algo que nos deba sorprender; obedece a la posición numérica”.

Respecto a la contienda presidencial, la expriista subrayó que buscarán plantear una alternativa para el país como, mencionó, lo hará Movimiento Ciudadano, porque recordó que no comparte el método que planteó el Frente Amplio por México, aunque dijo que lo respeta.

Puntualizó que, por lo pronto, el movimiento Congruencia por México no tiene el objetivo de convertirse en un partido político, sino de ensanchar los espacios de participación ciudadana.

“Congruencia por México no busca convertirse en una nueva agrupación política, sino un lugar para convocar a todos aquellos que quieran ensanchar los espacios de participación de la ciudadanía que no se identifica con los partidos, que quiere incidir en la construcción de una agenda democrática, de consensos, del país, de cambio de rumbo, y estaremos”, indicó.

Ante la pregunta respecto a si la desbandada de priistas que encabezaron beneficiará a otros partidos como Movimiento Ciudadano o hasta Morena, Ruiz Massieu reconoció que estas renuncias sí deben ser preocupantes para el Revolucionario Institucional.

“En el evento de ayer, donde cuatro senadores de la República y más de 300 exmilitantes del PRI presentamos nuestras renuncias, es algo que debiera preocupar a los priistas, que debiera preocuparles cómo mantener no sólo una cohesión en ese instituto político, sino a su militancia, que es mucha, y su mayoría continúa muy comprometida con los ideales de ese partido.

“Somos 300 que nos sumamos a otros de todo el país que pública o silenciosamente han abandonado al PRI; tendrían que preocuparse los priistas de cómo no significar una pérdida de fortaleza o una debilidad al Frente Amplio”, dijo.

Frente Amplio se queda en el partido: Sauri



A pesar de estar en contra de la actual dirigencia tricolor al igual que quienes recientemente renunciaron al PRI, los críticos de Alejandro Moreno Cárdenas concentrados en el Frente Amplio de Renovación aseguran que no se irán porque tienen la misión “autoasignada” de velar por que el partido no se derrumbe.

Así lo afirmó en entrevista con La Razón Dulce María Sauri, expresidenta del Revolucionario Institucional y hoy vocera del Frente, quien señaló como “deseable” que figuras como Claudia Ruiz Massieu y otros senadores no se hubieran retirado “justo cuando empieza a desplegarse el esfuerzo para construir este Frente”.

“Nos autoasignamos la misión de velar porque el PRI continúe como partido. No somos cómodos para la actual dirigencia, no puedo decir si somos una piedra en el zapato de este andar autoritario del PRI, pero ahí estamos, vamos a seguir dando la batalla porque este gran partido histórico no merece ser abandonado”, declaró.

Tras mencionar que espera que quienes renunciaron ahora contribuyan desde el escenario ciudadano, dijo que la decisión que tomaron no se puede condenar debido a que sí tuvieron motivos.

“Esta dirigencia nacional se ha dedicado a concentrar el poder, centralizar las decisiones y esto ha empobrecido y enardecido a la militancia del PRI”, aseveró.

Como referencia, apuntó a “amenazas” recientes de Moreno Cárdenas en las que advierte que no considerará a actuales legisladores, liderazgos priistas ni a “cualquiera que ose mirar de manera distinta” para las candidaturas de mayoría relativa ni de representación proporcional.

Por ello insistió en decir a quienes tampoco congenian con la actual presidencia priista, que desde el Frente de Renovación “podemos hablar con quienes simpatizan para decirles que es mucho más que su diligencia que encapsula en el conflicto, que si necesario se tapen la nariz para no sentir el dolor tan fuerte autoritarismo que emana y que continuamos trabajando”.

Ante la salida de una de las apuestas presidenciables como Ruiz Massieu, negó que haya temor de que se desvíe el apoyo, pues consideró que quienes simpatizaban con ella podrían tener afinidad por figuras como la de Xóchitl Gálvez.

Presidente ve excesivo que Alito lo culpe por fractura



El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un exceso que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le eche la culpa de la desbandada de militantes de ese partido, encabezada por cuatro senadores.

Lamentó que esa institución política esté siendo desfigurada y lejos de sus ideales revolucionarios.

“Yo creo que se están dando cuenta de que los usan y que además la gente no ve bien eso, se están deslindando, pero es realmente un exceso que el dirigente del PRI me eche la culpa a mí.

“Eso suele pasar; ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que si a alguien lo regañan en su casa me echa la culpa a mí, en el sentido contrario”, comentó López Obrador, entre las risas de funcionarios y reporteros.

“Ayer dije que era muy lamentable que el PRI terminara de esta manera, que lo habían desfigurado, porque pues ya no tenía nada que ver con sus orígenes. Bueno, pues el PAN y el PRI resulta que terminan como apéndices de un bloque conservador, cuyo gerente es Claudio X. González; es lamentable”, refirió.