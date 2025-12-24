Claudia Sheinbaum destaca importancia de los valores y el amor por la familia en mensaje de Navidad.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje con motivo de la Navidad, en el que destacó la importancia de la familia, los valores y el amor.

Asimismo, la titular del Poder Ejecutivo confió en que el orgullo de ser mexicanos acompañe a todos los connacionales a lo largo del país y fuera de él, pues la grandeza cultural “nos alimenta”.

“Que el orgullo de ser mexicano nos acompañe hoy y siempre. Nuestra grandeza cultural nos alimenta. Recordemos que lo más importante no es lo material, sino los valores y el amor por los demás. El amor por la familia y el amor a nuestro querido México.”, indicó la presidenta en un video publicado en la red social X.

Deseamos feliz Navidad a todas las familias mexicanas. Esta noche hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país.



— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 25, 2025

Además, afirmó que México es un pueblo que sabe compartir buenos momentos en la mesa, pues convierte lo sencillo en una celebración. También hizo un llamado a dar gracias a las madres, padres y abuelos por enseñarnos a “resistir con dignidad”.

Claudia Sheinbaum indicó que los mexicanos saben acompañar a la distancia, como lo hacen con los paisanos y las paisanas que viven en Estados Unidos, con las Fuerzas Armadas, con las y los policías, trabajadoras y trabajadores de la salud, bomberas y bomberos, a los trabajadores del transporte y a muchos otros.

“En México sabemos acompañarnos aún en la distancia. Que esta Nochebuena nos abrace como nación, que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza”, indicó en el video.

Por último, Sheinbaum deseó a todas las familias mexicanas una feliz Nochebuena y Navidad.

“A todas las familias mexicanas les deseamos una feliz noche buena y una feliz Navidad”, indicó la Presidenta de México, que estuvo acompaña de su esposo Jesús María Tarriba.

JVR