Se han dicho muchas falacias y críticas por arribo de médicos: Embajador de Cuba en México

El embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, aseguró que la llegada de médicos de su país demostrará el interés de esa nación por la salud de los mexicanos, ya que se han dicho muchas falacias y críticas hasta el momento.

Entrevistado al término de la reunión de Grupo de Amistad México-Cuba en la Cámara de Diputados dijo que si bien hay preocupación por el tema de inseguridad, ellos se encuentra tranquilos por la labor que harán en los hospitales del país.

“Pienso que no puede haber nada diferente en el tema de la seguridad, para los médicos cubanos, para los médicos mexicanos, para el pueblo mexicano. Hay una preocupación por este tema, por lo tanto, éste es un tema que atañe a todo México y que, por tanto, es algo que va a estar presente. Pero nosotros estamos tranquilos, estamos seguros de que nuestros médicos, su trabajo, cuando estén aquí, su trabajo va a ser el que realmente va a demostrar el interés de Cuba, el interés de nuestro pueblo por ayudar al pueblo mexicano”, detalló.

te puede interesar Only Fans: Ashley Harkleroad cambió el tenis profesional y ahora se dedica a las películas para adultos

El funcionario sostuvo que hay muchas falacias en torno a la llegada de los galenos y negó que exista hermetismo, ya que los médicos son personas, por tanto tienen derecho a hablar o no hablar lo que ellos quieran.

“Y no es que no se les permita, no tiene nada que ver, de hecho, algunos han hablado con la prensa, incluso escuché que uno dijo que no vienen a hablar sino a trabajar. Entonces, yo creo que eso es lo importante, no hay nada de eso. Sí se puede conversar con ellos”, aseveró.

Marcos Rodríguez Costa dijo ser respetuoso de las opiniones en contra de diversos sectores por la llegada de los especialistas, sin embargo, aseveró que lo importante son los resultados que se van a tener.

LRL