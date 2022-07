PAN rechaza contratación de médicos cubanos

La secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo manifestó su absoluto desacuerdo por la llegada de 60 supuestos médicos cubanos de un total de 500 a México, ya que la finalidad de estas misiones es esclavizar y explotar a las personas.

“En el apartado 23 del T-MEC se establece que los países firmantes se comprometen a eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. López Obrador a través de estas "contrataciones", no solo no elimina estas formas de trabajo, sino que, las promueve, justifica y apoya”, destacó en un comunicado.

La panista aseguró que el esquema de "contratación" de estos médicos implica un delito, el de trata de personas, pues hay evidencia de que no se contrata a personas libres y que en caso de decidir no regresar a su país les aplican una ley por la cual no pueden regresar al menos por ocho años a ver a sus familias.

“El arribo de supuestos médicos cubanos a nuestro país es una burla del gobierno mexicano a los derechos humanos de miles de cubanos que se ven forzados a participar en estas misiones internacionales en las que sufren debido al control del régimen cubano”, añadió.

Gómez del Campo dijo que los médicos no tienen derecho a negociar sus condiciones laborales y únicamente reciben un mínimo porcentaje que además se les retiene hasta que regresan a la isla. “México está siendo cómplice de esta esclavitud y muchas otras violaciones graves a los derechos humanos. López Obrador está convirtiendo a México en un país tratante de personas, en un país explotador”, aseveró.

FBPT