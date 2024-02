Falso que el proyecto sea inconstitucional: Claudia

La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, se manifestó en contra de la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que se tiró la Ley de la Industria Eléctrica que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video subido a redes sociales, la morenista dijo que es falso que el proyecto haya sido inconstitucional y, además, señaló que durante la votación hubo una inconsistencia en referencia a la decisión del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para declararse impedido y no participar en la votación.

“Ahora dice la Corte que es inconstitucional, cosa que es falsa, pero además en esta resolución, ahí lo pueden leer en las notas, también hubo algo irregular porque uno de los ministros decide no participar y entra otro y finalmente votan tres a dos en una sala”, indicó.

Tras criticar la reforma eléctrica impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Sheinbaum Pardo señaló que ahora resulta importante fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como lo planteaba la reforma.

“Se ha demostrado ahora que, en Europa por ejemplo, es fundamental que haya una empresa del estado que no solamente dé soberanía al sistema eléctrico, sino que eso fortalece a la nación y al propio sistema de energía eléctrica”, declaró.

La precandidata presidencial de Morena reiteró que se debe fortalecer a esta paraestatal tal como lo planteó la iniciativa presidencial, para que la Comisión sea la encargada de generar 54 por ciento de la energía en el país y que el sector privado se encargue del 46 por ciento restante.

“Hacia adelante es muy importante y es factible que CFE tenga su generación de 54 por ciento y los privados de 46 por ciento, pero lo que no puede ser es que se diga que CFE no tiene posibilidad de entrar a la red de transmisión porque no genera energía limpia, cuando incluso tiene hidroeléctricas”, comentó Sheinbaum Pardo.

En otro tema, refirió que, en cuanto a la relación entre México y Estados Unidos, no se permitirá que se vulnere la soberanía nacional y que los mexicanos sean “utilizados” como “parte de un proceso de campaña denigrando a nuestro país”.