Fernández Noroña denuncia agresión y critica medios por no condenar toma del Senado

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, arremetió contra la persona que lo agredió en el Aeropuerto de la Ciudad de México, así como con los medios de comunicación, los cuales, aseguró, no condenaron la toma del pleno del Senado de la República el pasado 10 de septiembre cuando se discutía la reforma al Poder Judicial.

“El pasado 10 de septiembre se presentó un hecho sin precedentes: la toma de la Cámara de Senadores; poniendo en peligro a senadores, hiriendo a trabajadores, causando daños materiales”, dijo.

Fernández Noroña, explicó que “es obvio, lo que se buscaba era impedir su aprobación y arremetió contra los medios de comunicación y contra la oposición de alentarla con la voz alzada: “La celebraron, la alentaron, la justificaron y pusieron en peligro a todas las senadoras y senadores de la República, son unos irresponsables y se los reclamo con toda firmeza y con toda energía”.

Ante el Pleno de la Cámara alta recordó que fue agredido “verbal y físicamente”, y el “abogado de un despacho transnacional” que realizó dichas acciones “ha sido justificado haciendo pasar su agresión por una manifestación y su condición, como la de un pobre ciudadano víctima de la fuerza del estado mexicano”.

▶️#Video | Fernández Noroña arremete contra los medios de comunicación y con la oposición por alentar y minimizar la toma del Senado pic.twitter.com/HLvVbZf9nU — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 24, 2024

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República también condenó la agresión sufrida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado cuando tuvo que esquivar una botella de agua a su llegada a un evento en el estado de Veracruz. Igualmente condenó la agresión cometida con la ministra de la Suprema Corte, Loreta Ortiz.

“Desde el Senado de la República, condenamos todo acto de violencia, venga de donde venga”, dijo e instó a todas las fuerzas políticas, sociales y a la ciudadanía “fortalecer las condiciones de dialogo de entendimiento y de debate, en un clima democrático y de responsabilidad colectiva”.

La oposición respondió

Dicho pronunciamiento comunicado al Pleno crispó los ánimos. Lilly Téllez, senadora del PAN, hizo uso de la voz para regalarle una caja de pañuelos desechables y aseguró que “me conmueve que sea de piel tan delgadita ante el repudio del pueblo”.

La panista destacó que no se pueden utilizar recursos públicos “para defender intereses particulares como los del Senador Fernández Noroña”. Insistió que la agresión que sufrió el presidente de la Cámara alta “no fue al Senado y él no personifica al Senado. Nunca se querella a la institución cuando se increpa a un senador”.

Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, rechazó que la oposición alentara la toma de tribuna: “Usted miente, el grupo parlamentario del PRI no se prestó a que entraran inconformes a este pleno. No puedo aceptar que se diga que nosotros estábamos alentando esta toma de la tribuna, no lo puedo aceptar”.

▶️#Video| La panista Lilly Téllez (@LillyTellez), le entrega unos pañuelos desechables por considerar al presidente del Senado, Fernández Noroña, "de piel delgada", ante la agresión que sufrió en días pasados pic.twitter.com/FaU2pqzDro — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 24, 2024

