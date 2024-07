Estrella Noroñil para ‘changarros’ de comida: ¿Qué es y por qué causa tanto revuelo en redes sociales?

Gerardo Fernández Noroña, próximo integrante del Senado de la República, ha lanzado su propio proyecto al estilo de la estrella MICHELIN. Se trata de la ‘Estrella Noroñil’, misma con la que pretende calificar establecimientos de alimentos en los 32 estados del país.

El senador electo explicó que esta idea surgió luego que un medio de comunicación hizo un reportaje sobre los lugares que frecuenta para comer; lo que le causó diversas críticas a favor y en contra y ahora en su canal de youtube explicó que se trata de solo recomendaciones.

“Empezaron a golpetear con eso y a señalar la austeridad republicana. La verdad es que yo soy todo terreno, yo como en cualquier sitio mientras se coma rico”, dijo.

Fernández Noroña dijo: “Conozco lugares muy buenos, ahora sí que son lugares de orgasmo. Pienso dar una estrella a taquerías, pastelerías, panaderías, restaurantes, sitios en el mercado; de todo”.

lee más Fernández Noroña apoya a Luisa María Alcalde para liderar Morena

'Estrella Noroñil' es una respuesta a señalamientos

Ayer Fernández Noroña, quien será senador de la República en la siguiente legislatura, entregó una nueva 'Estrella Noroñil' al restaurante Custodia, en Puebla.

Así lo dio a conocer durante su colaboración En Voz Alta para el espacio informativo de José Cárdenas en Radio Fórmula, donde detalló que en este lugar se encuentra la mejor comida y atención.

"De primerísima. No solo es la comida, sino la atención. Esplendida. El personal super profesional. Me eche una cremita de calabaza no hombre de orgasmo. Estaba buenísima y un pulpo a las brasas discutido", expresó.

Noroña dijo que la 'Estrella Noroñil' es una respuesta a señalamientos hechos en su contra, sobre todo de que no es fiel a la llamada austeridad republicana que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación.

¿Quién ganó la primer 'Estrella Noroñil'?

El primer lugar que logró el reconocimiento de “Estella Noroñil” fue el restaurante de “Cecina Don Armando”, uno tacos de cecina de Yecapixtla, Morelos, ubicado sobre la carretera Revolución que va hacia Amatlán y Yautepec.

Fernández Noroña detalló que lo que hace excepcional a este restaurante, ubicado frente a la La Casa Azul es que: Hacen ahí unas tortillas a mano maravillosas; la cecina que te dan es un bistec entero de cecina y “Unas tortillonas de harina muy buenas”.

En sus redes sociales compartió el emblema que afirmó entregará a los restaurantes que ofrezcan sus platillos favoritos. Se trata de una imagen que cuenta con una caricatura de él, acompañado de la frase “Estella Noroñil”, así como una estrella con la letra “N”, un par de espigas a los lados y el año 2024.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT