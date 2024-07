Con tal de figurar

Y el que luego luego salió a intentar hacer leña del árbol caído fue el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien después de anunciarse la pausa en la inversión de Elon Musk con la planta de Tesla en Nuevo León, sugirió al millonario que debería repensar inyectar el capital en otros estados, como los que gobierna su partido, pues dijo que todos generan certidumbre para la inversión. Las críticas le llovieron no sólo por quienes le reclamaron querer presentarse como “héroe”, cuando no ha podido ni salvar a su partido, sino porque además reveló desconocimiento en el tema, debido a que la pausa en la inversión no se debió al estado en el que se perfilaba, sino a la advertencia del expresidente estadounidense y candidato, Donald Trump, de aumentar los aranceles, por lo que ya no tendría sentido que su planta se instale en México. Uf.