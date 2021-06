Financiamiento de EU a MCCI no será tema en reunión AMLO-Harris: SRE

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que el financiamiento a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) no será abordado durante la reunión entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

"No, no esperaría una respuesta de ella porque tampoco nosotros hemos puesto ese tema como central en la conversación con la vicepresidenta. Eso se ve por otras vías", declaró el canciller durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Expuso que desde hace tiempo Estados Unidos apoya a diversas organizaciones civiles que investigan los casos de corrupción, a través de sus instituciones, lo cual es una decisión de ellos.

"No esperaríamos que eso cambiase ni tampoco México lo ha planteado así, lo que se está planteando es que las organizaciones que reciban financiamiento de gobiernos extranjeros tienen que respetar el ámbito político interno", insistió.

Ebrard Casaubón opinó que la postura fijada el jueves por la administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, fue una definición política sobre el apoyo económico a los organismos civiles, no una respuesta a la nota diplomática que México presentó a principios de mayo por el caso MCCI y Artículo 19.

De acuerdo con la nota diplomática enviada por el gobierno mexicano a EU, agregó el titular de la SRE, se hizo saber a ese país que "de acuerdo a tu propia legislación esta organización (Mexicanos contra la Corrupción) está violando los límites que tu propia ley señala".

Sin embargo, expuso que México seguirá insistiendo para obtener una respuesta a la nota diplomática enviada al vecino país del norte, con el fin de que explique este presunto financiamiento a dicha organización civil, que presuntamente está contra el proyecto de la 4T.

Organizaciones que reciban recursos del extranjero no pueden intervenir en el proceso político en México: Ebrard

En ese sentido, Marcelo Ebrard destacó que las organizaciones que reciban recursos del extranjero, no pueden intervenir, participar o influenciar el proceso político en México.

Lo que estoy diciendo es que el caso de Mexicanos contra la Corrupción, hay elementos que acreditan sus propósitos de actividad política o de influenciar la política en México, puntualizó.

El canciller aclaró también que tampoco serán temas de la reunión entre López Obrador y Harris la gobernabilidad democrática, así como el respeto a derechos laborales en el marco del T-MEC.

Finalmente, dio a conocer que no se concretó la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos al Senado de la República, ya que se consideró que no era prudente por la cercanía al proceso electoral.

"No estuvo incluido en su agenda (acudir al Senado), previsto o solicitado (...) El Senado consideró que no sería el mejor momento y coincidimos que no sería lo más prudente", concluyó.

ntb