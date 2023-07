Aflora debilidad: en oposición por método y en 4T por espectaculares

En el Frente Amplio por México, los organizadores ven una “línea divisoria muy delgada” en el tema legal de lo que pueden o no hacer sus aspirantes a la construcción de dicha agrupación, por lo que buscan los mecanismos para evitar que se viole la ley.

Reconocen la complejidad que representará que las y los aspirantes a coordinar los trabajos rumbo al 2024 actúen dentro del marco legal para no incurrir en faltas como de las que se ha acusado a las corcholatas de Morena.

El coordinador del comité organizador, el exconsejero electoral Marco Baños, admitió que será difícil que no se crucen los límites que antier estableció la Comisión de Quejas y Denuncias del INE al dictar medidas cautelares al proceso opositor.

“Cualquiera de las declaraciones de las personas que aspiran en Morena y en este otro procedimiento (del frente) podrían incurrir en ese tipo de infracciones que señala el INE.

“Cómo una persona dice que no está buscando ser candidato a la Presidencia, cuando claramente los procedimientos están en ese punto. El asunto es encontrar la mejor manera de que utilicen estos lenguajes eufemísticos… Es muy difícil no romper esas líneas divisorias que son tan tenues”, dijo a Milenio Televisión.

Agregó que “lo que nosotros estamos queriendo hacer, como expertos en estos temas electorales, es blindar lo mejor que se pueda el ejercicio, en el marco de la ley”.

También, advirtió que se está frente a un “modelo cerrado que ya urge modificar y actualizar a la realidad”.

Alejandra Latapí, también integrante del comité organizador, coincidió con Baños en que sí existen conductas que podrían poner a los aspirantes en el límite de vulnerar las normas electorales, como el llamado específico al voto o que se presentaran propuestas de acciones, por lo que llamó a los contendientes a “comportarse con todo respeto, sin denostar”.

En entrevista con La Razón, aseguró, sin embargo, que las medidas que dictó el INE son similares a las que este órgano del Frente Amplio ya había recomendado a los aspirantes con anterioridad.

A pesar de su consideración, mencionó que quienes ocupen un cargo en el Poder Legislativo y aspiren a ser la persona que coordine el Frente Amplio no deberán solicitar licencia a su cargo, ya que esto no es un requisito indispensable.

“No, nosotros no lo incluimos (el renunciar al cargo) en nuestras consideraciones; entonces, están en total libertad de conservar sus sus cargos”, sostuvo.

Consultada sobre los límites legales de los aspirantes, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, señaló que el órgano electoralya documenta cada acto para sustentar cualquier anomalía.

A pesar de que, corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver el fondo de las denuncias sobre los supuestos actos anticipados de precampaña y campaña de las y los aspirantes tanto del Frente Amplio por México como de Morena.

Por ello, instó a los partidos a hacer una autorreflexión sobre la democracia que quieren impulsar para no caer en simulación, pues mencionó que, si ambos han presentado las denuncias, significa que tienen claro cuáles son las reglas.

“Cómo es posible que ambos nos presenten que existe violación a esta normativa con modelos similares.

“Hay que ir a la responsabilidad; la democracia nos exige un comportamiento de leyes, de las normas del juego”, manifestó Claudia Zavala.

Noroña reclama a morena por espectaculares



El diputado federal con licencia Gerardo Fernández Noroña escaló su reclamo a la dirigencia nacional de Morena para que revise el tema de los espectaculares colocados por el país y en los que se promocionan contrincantes suyos que también buscan la coordinación de los comités de Defensa de la Transformación.

A través de una carta dirigida a Mario Delgado, dirigente nacional morenista, demandó que todas las corcholatas reporten los gastos sobre los anuncios, su origen y, si no están reconocidos como de su autoría, que presenten las denuncias correspondientes para deslindarse de la responsabilidad.

En la misiva, Fernández Noroña reprochó que, en los informes hasta ahora presentados por las corcholatas, no están incluidos gastos por publicidad; es decir, “bardas, espectaculares, propaganda impresa y brigadas de apoyo, que requieren una inversión superior a la reportada”.

Advirtió que toda la propaganda colocada desde hace semanas, y que es visible actualmente, debe contabilizarse dentro de los gastos ejercidos en la búsqueda de la coordinación nacional de los comités de defensa.

Asimismo, el aspirante del PT calificó de “ridículas” las cifras reportadas por sus compañeros de movimiento.

“No quiero especular sobre los montos invertidos en estos rubros, pero sin duda es ridículo que se informen gastos por cientos de miles, cuando la inversión referente a los rubros mencionados se puede multiplicar por cantidades muy superiores”, expuso Fernández Noroña en su mensaje a Mario Delgado.

Pidió al líder del partido guinda solicitar a todos los contendientes un reporte con información puntual sobre los recursos invertidos en toda la propaganda colocada desde el 19 de junio, fecha en la que todos comenzaron su recorrido por el país.

“Me parece que esa información ayudará a transparentar costos de la tarea organizativa que realizamos y origen de los recursos utilizados”, consideró el aspirante.

Además de Fernández Noroña, el senador con licencia Ricardo Monreal ha señalado haber visto cientos de mensajes por todo el país, a favor de sus compañeros de partido.

Se ha referido a sus compañeros Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación; Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, y a Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores, por lo que ha calificado de “ridículo” que digan que “yo soy el que más está gastando”.

Monreal Ávila declaró a la prensa que se tienen contabilizados 720 espectaculares en 11 estados de sus contrincantes.

Ni con espectaculares van a ganar, señala Pío



Ni todas las bardas del mundo, ni los espectaculares, van a alcanzar para ganarle a Marcelo Ebrard en la encuesta de Morena para elegir a su candidato presidencial, aseguró Pío López Obrador, tras señalar que la sucesión del 2024 en México no es un asunto de género, sino de tener un proyecto de nación.

Ante los señalamientos de Claudia Sheinbaum de que “es tiempo de las mujeres”, el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “el género es absolutamente intrascendente; sea hombre, sea mujer, sea joven, sea viejo, no hay favoritos”.

En una reunión con la estructura de los distritos seis y nueve con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Pío López Obrador aseguró que los que van a decidir quién llegue a la Presidencia de la República el próximo año son las ciudadanas y ciudadanos de los 32 estados del país.

Al salir nuevamente a posicionarse como aliado de la candidatura de Ebrard y refrendarle su total respaldo, descalificó el excesivo uso de bardas y espectaculares, en alusión a Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum Pardo.

“Las bardas y los espectaculares no emiten opinión alguna, ni mucho menos salen a votar. Ni todas las bardas del mundo, ni todos los espectaculares, le van a alcanzar para ganarle al compañero Marcelo Ebrard en la encuesta del 27 de agosto al 3 de septiembre”, resaltó.

López Obrador exhortó a los morenistas a responder que Marcelo Ebrard es la opción en la encuesta, cuando toquen la puerta de sus casas para consultarlos sobre quién será el coordinador nacional de la Defensa de la Transformación.

“Estoy absolutamente convencido que el compañero Marcelo Ebrard va a ser el próximo Presidente de la República”, declaró, en un video difundido por el equipo del excanciller.

A finales de mayo, el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador externó su simpatía por la candidatura del extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues dijo estar convencido de que, con él, continuará el proyecto de la Cuarta Transformación.

En ese entonces, desde el estado de Chiapas, Pío López hizo un llamado “respetuoso y fraterno” a mujeres y hombres de México para sumarse al proyecto de nación que encabezará Ebrard Casaubon.

“Estoy absolutamente convencido de que es el mejor para darle continuidad a la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, subrayó, tras asegurar que con Marcelo “vamos a volver a ganar”.

A diferencia de Pío, otro de los hermanos del mandatario federal, José Ramiro López Obrador, se decantó recientemente por la candidatura de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya que considera que tiene potencial para abanderar a Morena en el 2024.

Mediante un video subido en redes sociales el pasado 31 de mayo, José Ramiro externó su preferencia por Sheinbaum. “Desde la casa de Andrés Manuel López Obrador, el Presidente de México, es Claudia”.

El hermano del mandatario dijo en ese momento que conoce todas las encuestas que han aparecido por distintos medios, “y ahí hay cuatro compañeros que están apuntados, pero la que va encabezando todas las encuestas es la compañera Claudia Sheinbaum, en segundo lugar está Marcelo”.

Corcholatas se han portado bien: AMLO

Tras confirmar que en septiembre próximo entrega la estafeta de la dirección del movimiento de transformación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las “corcholatas” que buscan encabezar la 4T “se han portado muy bien, con mucha urbanidad política”

Dijo que en dos meses y medio tendrá más tiempo para atender los asuntos del Gobierno de la República, con el objetivo de no dejar obras pendientes de entregar al finalizar su sexenio.

“Ya en septiembre entrego y continuo como lo he hecho desde siempre, atendiendo todo lo relacionado con el gobierno, que la verdad en estos días que está el proceso para quién me va a sustituir en el movimiento de transformación, no ha habido problema.

“Se han portado muy bien los que aspiran a ser los dirigentes, mucho muy bien, con mucha urbanidad política, entonces ya en septiembre en lo que tiene que ver con la dirección del movimiento de transformación”, detalló AMLO en la conferencia mañanera.