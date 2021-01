López-Gatell sale negativo en pruebas COVID

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, salió negativo en las pruebas para detectar Covid-19. Así lo informó en su cuenta de Twitter.

El domingo se informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador resultó contagiado de Covid-19 y López-Gatell tuvo que permanecer en aislamiento por haber tenido contacto directo con el mandatario.

Horas antes en una video conferencia el funcionario había indicado que no se había sometido a ninguna prueba, debido a que era necesario aguardar al menos cinco días tras el contacto con un caso positivo “de lo contrario la prueba saldrá negativa y no tiene sentido".

“Afortunadamente, yo me encuentro asintomático, tranquilo comiendo bien, oliendo, saboreando los alimentos; no tengo síntoma alguno de Covid y esperemos que no lo tenga”, dijo en ese momento.

Sin embargo unas horas después informó que sus pruebas para detectar Covid salieron negativas, pero que se mantendría en aislamiento hasta el viernes.

"Los resultados de mis pruebas, de antígeno y PCR, resultaron negativas al virus SARS-CoV-2. Mi probabilidad de contagio es baja, sin embargo, es importante permanecer en aislamiento hasta el viernes", publicó en twitter.