Crispa a diputados morenistas apretón de cinturón y disputa agria por oficinas

El control será un sello de Morena para con sus propios diputados en la LXVI Legislatura, pues limitó no sólo el personal a su bancada, sino la atribución para ejercer su trabajo legislativo de manera individual.

Distintas fuentes al interior de la bancada confirmaron a La Razón que, por decisión de la coordinación parlamentaria que hoy encabeza Ricardo Monreal Ávila, las y los legisladores no tendrán asesores parlamentarios, que son los encargados de apoyar en la elaboración de iniciativas y discursos.

Para ello la bancada contará con un equipo que será el que haga todos sus proyectos, discursos y demás.

Al frente, como coordinador administrativo de la bancada se designó a Faruk Miguel Tare, cercano a Monreal, que fungió como dirigente del partido en Coyoacán y que buscó ser diputado federal en el pasado proceso electoral.

Además, a los diputados se les ha comunicado que solamente podrán contratar dos plazas a su servicio, cuando anteriormente llegaban hasta cuatro.

Trabajadores renuevan los espacios. Fotos: Yulia Bonilla|La Razón

Esta semana, quienes estarán a servicio de diputados recibieron un folder amarillo cuyo contenido era únicamente un pequeño trozo de papel en el que se leía que la plaza como asistente es por 28 mil 410 pesos brutos, mientras que la plaza como asistente técnico y de servicios es por 15 mil 318 pesos.

El presunto acuerdo es que únicamente quienes ocupen alguna secretaría o presidencia de alguna comisión serán quienes cuenten con asesor parlamentario.

Fuentes compartieron a este medio que algunos diputados les han propuesto dividir esas dos plazas para tener al menos cuatro trabajadores, lo que haría que cada uno gane la mitad de lo ofrecido en el pequeño papel que se les entregó y que, además, sólo dos de ellos estén contratados de manera formal y el otro par sin derecho a prestaciones, pues no sería declarado como empleado.

Aunque a los equipos no les ha sido explicada de manera formal la razón detrás de esta decisión, versiones apuntan a que ahora que Morena y aliados tienen la mayoría calificada para aprobar cualquier reforma, el debate y trabajo parlamentario dejará de ser tan arduo como antes.

Aunado a esto, Morena ya se desplegó por los pasilos de San Lázaro para elegir sus oficinas aunque varias aún no han sido entregadas de forma oficial.

Un recorrido hecho por La Razón da cuenta de cómo oficinas que hasta hace unos meses pertenecieron al PAN, PRI y el ahora extinto PRD, han sido tomadas por Morena, como efecto “natural” de la mayoría que alcanzó en las elecciones recientes.

También se hacen obras en las salas del PT. Fotos: Yulia Bonilla|La Razón

Sobre la recepción de un bloque de las oficinas que llegó a ocupar el panismo ya fueron colocadas hojas tamaño carta que ahora anuncian que pertenecen al partido guinda y que se encuentran en traslado, escenario que se replica en partes del territorio priista.

Sobre las puertas fueron colocados por parte del personal de resguardo, que ahora ya lucen rotos y con pequeñas etiquetas en las que se lee la leyenda “Entregada”, pero que sólo significa que alguien ya las apartó.

El despliegue de la 4T para ocupar las oficinas que ahora les corresponden por haber aumentado en cantidad de integrantes no sólo ha incomodado a la oposición, sino que ya generó molestias al interior del bloque morenista.

Y es que esta semana se generó un conflicto interno, pues diputados del sur del país se quejaron de que algunas —las mejores— fueron acaparadas por sus compañeros. Una de ellas fue la oaxaqueña Irma Juan Carlos, quien entre los pasillos intentó juntar a otros diputados inconformes para exigir que se respetara el derecho de todos a tener “buenos” espacios, relataron involucrados en el tema.

Las labores para ocupar los espacios que ahora corresponden también llegan a los aliados de Morena. Por ejemplo, la bancada del Partido del Trabajo (PT) realiza labores de remodelación en las oficinas que habrán de ocupar.

En los recorridos hechos al filo de la medianoche, se observó trabajadores de la construcción laborando en el resanado de algunos muros y la sustitución de puertas de madera por puertas de cristal con las que se dará una imagen nueva a sus espacios.

Oficina que ya fue apartada para Morena. Fotos: Yulia Bonilla|La Razón

Agreden a Fernández Noroña en el AICM

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que este viernes fue agredido físicamente por una persona e intentó robar su celular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En redes sociales, el morenista exhibió al sujeto de edad avanzada que lo agredió física y verbalmente, mientras una persona trataba de retirarlo del lugar, cuando esperaba un vuelo a Monterrey en una sala VIP.

“Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de que estuvo agrediéndome física y verbalmente. @AmericanExpress debe proporcionarme los datos pues presentaré una denuncia”, acusó.

Fernández Noroña señaló que, tras filmar el ataque en su contra, el hombre lo despojó de su teléfono móvil e hizo que su esposa borrara el video.

“Cuándo me arrebató el celular, y se lo dio a su mujer, ésta aprovechó para borrar el video que yo había grabado. American Express tiene toda la agresión. Pediré formalmente el nombre y el video para presentar una denuncia penal contra el agresor. Obvio, yo venía solo”, afirmó.

Por esta agresión, el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores, Genaro Vázquez Rodríguez, presentó una denuncia en el Ministerio Público contra el presunto agresor, el cual fue identificado como Carlos Velásquez de León Obregón.