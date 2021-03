Gobierno no censura medios ni ataca periodistas: vocero Jesús Ramírez

El gobierno de México no censura medios ni ataca periodistas y tampoco limita la libertad de expresión, aseguró el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, luego de las críticas al primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador por señalar que Artículo 19 recibía financiamiento de empresas extranjeras y nacionales.

En su cuenta de Twitter, el portavoz de la Presidencia destacó que la información sobre el financiamiento de dicha organización es pública, así como el hecho de que Darío Ramírez, actual vocero de Mexicanos contra la Corrupción, fue director de Artículo 19 durante 10 años.

"El Gobierno mexicano no censura medios ni ataca periodistas, ni limita libertad de expresión. La información sobre el financiamiento de Artículo 19 es pública", publicó. Las donaciones totales suman más de 44 millones de pesos.

Ramírez Cuevas posteó los documentos donde se dan a conocer los donantes de A-19 durante el periodo de 2019, en los que aparecen ACOS Alliance, Angélica Foundation, British Embassy to México, Ford Foundation, así como las embajadas de Irlanda, Alemania, Reino de los Países Bajos en México.

También aparecen Google, Internews, Overbrook Foundation, United States Departament of State, Unión Europea, United States Agency for International Development (USAID), William and Flora Hewlett Foundation, Witness, donantes individuales, entre otros.