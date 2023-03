Gobierno de Estados Unidos refuta: fentanilo sí produce en México

En México sí se produce el fentanilo que llega a Estados Unidos, aseguró el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en respuesta a las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de que nuestro país solo era tránsito para la droga.

De acuerdo con el funcionario estadounidense, quien compareció ante el senado, “el opioide sintético sí se elabora en territorio mexicano usando precursores químicos importados”.

Ante una pregunta expresa, formulada por el senador Bill Hagerty, Nichols respondió que “el fentanilo se produce en México. México recibe precursores químicos de alrededor del mundo. Esos precursores se usan para producir fentanilo en México”.

Entre los cuestionamientos formulados por Hagerty, le preguntó al subsecretario Nichols: “¿Condena el Departamento de Estado la amenaza de AMLO de interferir en futuras elecciones estadounidenses?

—Así como respetamos la soberanía de México, le pedimos al presidente López Obrador que respete la soberanía de Estados Unidos”, respondió el funcionario de la administración Biden.

La declaración de Nichols se dio en respuesta a la declaración del Presidente López Obrador quien el 4 de marzo señaló "aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué no atienden ellos el problema?".

El mandatario reiteró el 13 de marzo “que conste que el fentanilo no se produce en México, viene de Asia, entra una parte por los puertos del Pacífico y estamos ahí evitando su entrada ilegal porque se utiliza también como medicamento para quitar el dolor, pero, desde luego, entra con propósitos de narcotráfico. Bueno, también entra por otros lados a Estados Unidos, no sólo por México”.

Sin embargo, diversos reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional reportan el hallazgo y destrucción de laboratorios clandestinos utilizados para la producción del opioide. “En esta administración, del 18 al 23, son un 92 por ciento más de metanfetaminas y en fentanilo es un mil 49 por ciento más de fentanilo, son seis mil 115 kilógramos de fentanilo que se llevan asegurados”, informó el general Luis Cresencio Sandoval durante la conferencia mañanera del 6 de marzo.

DGC