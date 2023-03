Rusia pide a EU parar vuelos “hostiles”, pero acusan al invasor de asediar fronteras

Un día después del “incidente" entre un caza SU-27 y un dron militar en el Mar Negro, Rusia demandó a Estados Unidos detener los vuelos “hostiles” cerca de su frontera, al insistir que lo sucedido fue una provocación.

Fue el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, quien alzó la voz ante esta situación y confirmó que en la reunión de ayer con EU hizo énfasis en que Estados Unidos actúa abiertamente de manera más hostil al involucrar equipo militar y armas cerca de Crimea, una de las zonas en disputa por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, el gobierno de Joe Biden ratificó que no hay motivo para suspender sus actividades sobre el Mar Negro al recalcar que éstas siguen firmes, pues no hubo violaciones de ningún tipo y los sobrevuelos no son algo nuevo ya que han continuado a la par de la guerra sin mayores incidentes que el derribo en el día 384 de la invasión rusa.

En tanto, ambas partes buscan recuperar los restos del aviones no tripulado con miras a esclarecer los hechos en el que ambas Fuerzas Aéreas responsabilizan al rival por conductas “temerarias” y “maniobras bruscas”.

“No sé si podremos obtenerlo”, admitió el secretario del Consejo de Seguridad del Kremlin, Nikolai Patrushev, según la agencia rusa TASS, al confirmar que su equipo rastrea la zona en donde se precipitó tras un supuesto golpe; pero militares estadounidenses también desplegaron a su equipo para recuperar lo que quedó del artefacto, aunque el vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo no hay garantías, ya que cayó muy profundo.

En tanto, naciones europeas y aliadas de Ucrania interceptaron o detectaron presuntos aviones de combate ruso en las últimas horas, por lo que solicitaron a Moscú respetar el espacio aéreo.

El gobierno británico informó que obligó, con apoyo de Alemania, a descender a un avión ruso cerca de las fronteras de Estonia, territorios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Más tarde, Ucrania reportó que derribó un caza ruso que sobrevolaba cerca de la asediada Bajmut, el epicentro de la invasión.

Pero horas antes Noruega confirmó que habilitó una “misión” ante una violación del espacio aéreo por parte de militares rusos.

