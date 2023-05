Gobierno federal podría comprar Banamex si Grupo México no lo hace, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el empresario Germán Larrea continúa en la puja por comprar Banamex, si bien señaló que, en caso de desistir, el Gobierno federal también podría considerar esta adquisición .

“Si ya no va a comprarlo él, hay la posibilidad de crear una asociación pública privada, porque de esos, en el supuesto de que fuesen siete mil millones, tiene que pagar como dos mil o un poco más, entonces ya quedan como cinco mil millones y a la gente de México le interesaría tener acciones y otra parte la pondría el gobierno para que se tuviese mayoría y no hay pierde, porque es un negocio redondo”, señaló López Obrador luego de que circulara un rumor en redes sociales sobre el retiro del empresario de las negociaciones.

¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos, como lo están vendiendo es uno de los que menos ganó, como ocho mil millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República

Negociaciones con Grupo México continúan, afirma AMLO

Agregó que las negociaciones con Grupo México continúan, tanto para que entregue la concesión de una parte de vías adjudicadas a Ferrosur y, por otro lado, para que adquiera el porcentaje mayoritario de Banamex.

Señaló que no hay un asunto personal en contra de Germán Larrea, sino que se busca el beneficio para el país, además de que el gobierno federal es el principal cliente de los bancos comerciales.

“Se sigue hablando con el grupo México y no es un asunto personal y yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible. No se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo, ni también esta otra [una asociación público-privada para adquirir Banamex]. ¿Qué no se recuperó las plantas eléctricas y fue la segunda nacionalización de la industria eléctrica? ¿Por qué? Porque tenemos finanzas públicas fuertes, porque no hay corrupción, no hay gastos superfluos”, afirmó López Obrador.

Síguenos en Google News.

AM