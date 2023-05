Gobierno federal invertirá 3 mil 500 mdp en refinería Cadereyta para evitar contaminación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se invertirán tres mil 500 millones de pesos en 2023 en la refinería de Cadereyta, Nuevo León, y se dará a conocer un programa al gobernador Samuel García para evitar la contaminación en sus procesos.

Señaló que se están produciendo gasolinas bajo la norma establecida con el fin de evitar que se genere la contaminación.

“Estuvimos ahora en una reunión con los técnicos y con los gerentes de la refinería, y se van a invertir tres mil 500 millones de pesos este año. Estuvo también con nosotros el gobernador y se dio a conocer un plan que se le va a entregar, para que se capture azufre y la refinería no contamine nada en la zona metropolitana”, destacó al término de la reunión.

En entrevista a su salida dijo que pidió se informara a la gente en Nuevo León y Zona Metropolitana porque aclaró que algunos medios son mentirosos, manipuladores y no informan. “Lo que ellos quisieran es que Pemex fracasara, que las refinerías que son públicas, que son de Pemex y de la nación no existieran para que todo el negocio del petróleo lo manejaran particulares nacionales y extranjeros”, dijo.

El mandatario federal sostuvo que en el caso de Nuevo León algunos empresarios tienen una campaña permanente en contra de las empresas públicas, mismos que son los que venden las gasolinas a precios más altos, pues se verificó que se quedan con ganancias de cuatro pesos por litro. “Esto no sucede en el resto del país, y todavía se atreven estos desvergonzados a impulsar una campaña en contra de Pemex que es de todos los mexicanos”.

El mandatario pidió a los ciudadanos no dejarse manipular, pues ya los han engañado mucho los grupos que se creen dueños de Monterrey, sobre todo a la gente más humilde. “Ya basta de manipulación, no se crean todo lo que dice esa gente porque actúan en función de sus intereses, no les importa su economía”, agregó.

