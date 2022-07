No acata amparo para frenar la construcción, indica

Gobierno federal oculta corrupción y no respeta mandatos judiciales en Tren Maya: PAN Marko Cortés señaló que la administración de AMLO es arbitraria y evade la justicia por no "respetar el amparo concedido por un juez para frenar las obras del tramo 5"; a su vez, denuncian que hay dinero para subsidiar gasolina y no medicamentos para pacientes con cáncer