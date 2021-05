Conferencia "El futuro de la izquierda"

No tenemos un gobierno de izquierda, por más que se declare: Cuauhtémoc Cárdenas No obstante, Cuauhtémoc Cárdenas reconoció que “hay políticas sociales que podrían enmarcarse en las izquierdas; criticó a la oposición por no ofrecer propuestas alternas