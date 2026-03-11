Reforma electoral va a votación final sin apoyo de PVEM, PT, MC, PAN y PRI

Con el rechazo de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), así como de la oposición, se aprobó ayer el dictamen de reforma electoral en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados; sin embargo, se espera que la propuesta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sufra un revés en el pleno hoy, al no alcanzar la mayoría calificada, de acuerdo con lo que han adelantado los grupos parlamentarios.

El Dato: El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, volvió a tachar la propuesta de reforma como un riesgo para la democracia, que busca debilitar las instituciones electorales.

Para que la enmienda sea aprobada, se necesitan dos terceras partes de los votantes en la Cámara de Diputados: 334 de los 500; Morena, que anunció el voto unánime de sus integrantes, sólo cuenta con 253, por lo que tendría que construir un escenario alterno para conseguir 81 sufragios adicionales, que no alcanza sin sus aliados, el PT y Verde, cuyos legisladores reiteraron ayer su respaldo político a la administración de la Presidenta, pese a rechazar la propuesta.

El dictamen fue avalado con 45 votos a favor y 39 en contra, solamente con el respaldo de legisladores de Morena, por lo que fue turnado al pleno de la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.

“Que no sólo pese el martillo del más fuerte”, declaró momentos antes el petista Pedro Vázquez González, al posicionarse en contra del dictamen, y que ya había anticipado que su grupo parlamentario se apartaría de la propuesta de reforma electoral durante la discusión en comisiones unidas, al considerar que aún no se habían agotado todas las posibilidades de diálogo en torno a la misma.

Votación en comisiones unidas de la Cámara de Diputados, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Durante su participación, afirmó que el PT ha sido objeto de un “linchamiento mediático” en los últimos días por fijar una postura crítica frente a la reforma.

“Esto no es una postura de mezquindad, de privilegios, de cuotas ni de cuates, sino por defender espacios para que las voces minoritarias tengan representación. Consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades ni cerradas todas las puertas para que este movimiento de la Cuarta Transformación siga creciendo al lado de nuestra Presidenta”, dijo.

Ricardo Astudillo, del Verde, expresó que su bancada conoce el esfuerzo que hay detrás de la propuesta y la visión de Estado con la que la Presidenta plantea la iniciativa, “y compartimos el objetivo de seguir consolidando una democracia más participativa, más austera y, sobre todo, más cercana a la ciudadanía”.

Sin embargo, resaltó que aún existen aspectos que pueden perfeccionarse para garantizar plenamente un principio fundamental de toda democracia.

“Por ello, y con el mayor respeto hacia el esfuerzo que representa esta propuesta, a pesar de coincidir en varios puntos de la reforma constitucional, en esta ocasión no podemos acompañar el dictamen porque consideramos que la propuesta puede fortalecerse para asegurar condiciones de igualdad en la competencia democrática”, afirmó.

En otro momento, la priista Abigail Arredondo se pronunció en contra del dictamen porque no aborda la incursión del crimen organizado ni el financiamiento ilícito de campañas, ni la sobrerrepresentación ni el uso de programas sociales con fines electorales. Señaló que carece de legitimidad porque la iniciativa está impuesta desde el Gobierno, sin considerar propuestas de grupos parlamentarios, la opinión de expertos, académicos o de la sociedad.

La emecista Claudia Ruiz Massieu Salinas afirmó que la propuesta presidencial es un retroceso, pues reduce la representación política y concentra ventajas competitivas en el Gobierno y el partido mayoritario; no incluye mecanismos para frenar la incidencia del crimen organizado en los comicios, ni limita la sobrerrepresentación. Subrayó que la legitimidad de las reglas electorales se da cuando las diseñan todos los jugadores y ése es el estándar que la iniciativa presidencial no cumple.

Los morenistas llamaron al orden y denunciaron violencia política de género hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el diputado panista Homero Ricardo Niño de Rivera calificara la iniciativa presidencial como “un panfleto ideológico trasnochado” y “un bodrio” y señalara que seguramente la mandataria no leyó el documento que firmó.

“Esta iniciativa (…) es obvio que nació muerta, es evidente que no alcanzó ni siquiera el consenso de sus aliados políticos”, expresó el panista.

También cuestionó el origen del documento y señaló al titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, a quien responsabilizó por haber elaborado una propuesta que no alcanzó los consensos necesarios.

Tras las declaraciones, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Leonel Godoy, intervino para acusar que dichos comentarios constituyen violencia política contra la Presidenta de la República.

El intercambio elevó la tensión en la sesión, en la que finalmente las comisiones aprobaron el dictamen de reforma para enviarlo al pleno de la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo este miércoles.

La propuesta será discutida en un debate pactado en el que sólo los coordinadores parlamentarios emitirán un posicionamiento a nombre de sus bancadas, antes de someterla a votación. Todas las reservas se presentarán en el pleno.

Panista ya ve el fin de la iniciativa

Por Claudia Arellano

LA PRESIDENTA de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de México, la panista Kenia López Rabadán, informó que existe una alta probabilidad de que el dictamen de reforma electoral sea discutido y votado este miércoles en el pleno donde, si no alcanza el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores presentes, el proyecto se desecharía.

“Hay posiciones fijadas, abiertas, públicas; se ve muy difícil y casi imposible conseguir las dos terceras partes. Si eso sucede, si no se consiguen las dos terceras partes, terminaría aquí la discusión. Me parece que mañana (hoy) mismo abriremos y cerraremos la sesión con ese tema, en términos de conclusión.

“En estricto sentido, si no tiene las dos terceras partes que se requieren para una reforma constitucional, esos 11 artículos que buscaban reformarse ya no podrán ser materia durante este año en términos de una siguiente iniciativa, así que en estricto sentido se acabará aquí esta discusión”, señaló en entrevista.

“Cada quien decide, yo ya cumplí”: Sheinbaum

› Por Yulia Bonilla

Ante la falta de acuerdos para asegurar los votos del PT y del PVEM para conseguir la aprobación de la reforma electoral, como Morena ya lo admitió, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto ya es asunto de cada diputado y la decisión que tomen para votar el proyecto.

El lunes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo ya no “ver esperanza” para que los aliados del partido guinda cedan en sus posturas y apoyen la reforma enviada por la mandataria federal al Congreso.

El Dato: El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, dijo que seguiría sus reuniones con legisladores del PT y el PVEM para tratar de convencerlos de apoyar la enmienda.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por no emitir opiniones adicionales más que dejar la decisión en cada legislador, pues remarcó que ella ya cumplió con el compromiso de presentar una iniciativa para responder a las demandas de la población.

“No (hará un llamado). Cada quien que decida. Yo, como les dije, yo cumplí con la gente… Ya depende de los diputados cómo van a ejercer su voto”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo volvió a exponer los resultados de una encuesta con la que se consultó a la población en torno al sistema electoral y en la que se identificó que gran parte de la ciudadanía estuvo de acuerdo con modificar las diputaciones plurinominales y reducir el presupuesto a partidos políticos y a las elecciones, puntos que fueron motivo de desacuerdo en el PT y PVEM.

“Ya vimos la encuesta, más del 80 por ciento está de acuerdo con que los de representación, los diputados de representación proporcional sean elegidos directamente por la gente. Más del 80 por ciento está de acuerdo con reducir los montos que se dedican a partidos políticos y a la elección. Es decir, la mayor parte Bueno, la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con la propuesta que envié”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Sobre recientes declaraciones hechas por el vicecoordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, en cuanto a que es necesario formar una nueva alianza ciudadana dentro del movimiento de la Cuarta Transformación para asegurar su continuidad, Claudia Sheinbaum Pardo dijo no tener claridad sobre a qué se refería, pero frente a ello señaló que las encuestas siguen mostrando altos niveles de aprobación en torno a su gobierno.

“Si hubiéramos traicionado nuestro pensamiento, pues no tendríamos esa aprobación. Si hubiéramos traicionado la cercanía con el pueblo, pues no tendríamos esa aprobación. Si hubiéramos privilegiado eh a los demás recursos económicos frente a los más pobres del país, pues no tendríamos esa aprobación. Si nosotros hubiéramos cedido en nuestra soberanía, pues no tendríamos esa aprobación. Entonces, ese esa aprobación tiene que ver con un proyecto de nación. Y eso es lo que piensa el pueblo de México”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Consultada sobre los lineamientos que el Consejo Nacional de Morena acordó este fin de semana para elegir a sus próximos encargados de los Comités de Defensa de la 4T, que se convertirán en los eventuales candidatos, la mandataria reiteró su negativa a opinar al respecto y dejar todo a decisión del partido.

“Es lo que decidió Morena, ¿no? Yo no participo ya, en esos detalles, ellos toman sus decisiones, de acuerdo al análisis que hacen, de cuándo consideran que pueden tener los coordinadores —les llaman— de la Transformación. Y ya después, dentro del marco de las leyes electorales, harán sus campañas”, concluyó la mandataria.

“La esperanza muere al último”, señala senador

› Por Tania Gómez

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, evitó adelantar escenarios respecto al análisis y votación de la reforma electoral que se llevó a cabo este martes en comisiones de la Cámara de Diputados, y subrayó: “La esperanza muere al último”.

Respecto a su eventual paso por el Senado, aseguró que la bancada guinda esperará el resultado en San Lázaro antes de definir su estrategia.

“No, en este momento está en Cámara de Diputados. Nosotros estamos aquí discutiendo algo que es importantísimo también, que es una reforma al 127 en materia de pensiones para acabar con las pensiones doradas”, señaló.

El Tip: El legislador dijo la semana pasada que sí hay un plan B y que será la Presidenta quien lo presente en su momento.

El legislador morenista explicó que en el Senado se analiza en paralelo la reforma al artículo 127 constitucional, orientada a poner un límite a los esquemas de jubilaciones y pensiones en el sector público.

Ante el señalamiento de que los votos podrían no alcanzar en la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario insistió en que aún es prematuro hacer cálculos: “Bueno, pues hay que esperar”.

Incluso al preguntarle si, en caso de aprobarse en San Lázaro, Morena podría reunir los votos necesarios en el Senado, el legislador reiteró que primero debe resolverse el escenario en la Cámara baja. “Pues sí, pero hay que esperar primero”, agregó el legislador.

Sobre la posibilidad de activar un eventual “plan B” legislativo si la reforma no prospera, Mier Velazco evitó profundizar y se limitó a señalar: “Pues ya lo dijo la Presidenta, hay que esperar”.

PVEM: las diferencias no significan ruptura

› Por Tania Gómez

Manuel Velasco Coello, coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció que su partido tiene diferencias con la iniciativa de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero rechazó que ello represente una confrontación con el Gobierno federal o una ruptura con la alianza gobernante.

El legislador explicó que las diferencias del Verde con la reforma son en el cómo, no en el fondo, ya que “coincidimos en la propuesta en un 90, 95 por ciento”. También precisó que su partido ha planteado dos modificaciones concretas: que las 200 diputaciones de representación proporcional se asignen a los “mejores segundos lugares” de cada distrito, los llamados “mejores perdedores”, y que la reducción del financiamiento a partidos se aplique de manera equitativa.

El Dato: Manuel Velasco reconoció en febrero que varios legisladores de su bancada quieren respaldar la reforma, pluralidad que abrió la posibilidad de que haya voto libre.

“Nosotros hicimos propuestas y estamos en nuestro derecho de defender las propuestas que planteamos en la mesa”, declaró el senador al ser cuestionado sobre si el Partido Verde está dispuesto a asumir el costo político de votar en contra de una iniciativa presidencial.

Sin embargo, el legislador se negó reiteradamente a confirmar en qué sentido votarán los diputados de su partido. “No me corresponde a mí fijar una posición por ellos” , dijo, y llamó a esperar el desarrollo de las comisiones y la sesión de Pleno.

“Todavía hay espacio para la reflexión”, añadió, al señalar que si los 200 distritos de representación proporcional se asignan a las primeras minorías, el partido votaría a favor.

“No nos vamos a confrontar”, reitera Manuel Velasco

El senador confirmó que el PVEM mantiene comunicación permanente con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en busca de un entendimiento, antes de la votación: “Nosotros somos personas que buscamos los acuerdos”.

Ante la presión de los periodistas que le preguntaron, en varias ocasiones, si su partido asumiría las consecuencias políticas de oponerse a la Presidenta, fue categórico:

“Nosotros estamos con la presidenta de México y no nos vamos a confrontar con ella” Manuel Velasco, senador del PVEM



El legislador también desmintió versiones que apuntan a que la tensión entre la 4T y sus aliados obedece a un desacuerdo por el reparto de gubernaturas: “Es completamente falso. No se habló en ningún momento de cuáles son las gubernaturas que pudieran encabezar determinados candidatos”. También precisó que la única petición del Verde ha sido que sus candidatos puedan participar en las encuestas internas de selección y que, si ganan, se respete el resultado.

Sobre los señalamientos de legisladores de Morena que han tildado a integrantes del Verde de “traidores” por sus reservas a la reforma, el senador rechazó entrar al debate y respondió: “Los legisladores del Verde en muchos casos han incluso sido más leales al proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum que muchos compañeros incluso de Morena”.

Alianza se mantiene rumbo al 2027

En cuanto al futuro de la alianza de cara a las elecciones de 2027, el senador confirmó que, por ahora, se mantiene en pie. “A principios de año hubo una reunión entre la dirigente del Verde, la dirigente de Morena y el dirigente del PT, donde ratificaron su deseo de ir juntos”, recordó, aunque aclaró que la decisión final corresponde a las dirigencias.

PT ve con orgullo el costo de ir contra la iniciativa

› Por Tania Gómez

El Partido del Trabajo (PT) asumirá “con profunda responsabilidad y con orgullo” el costo político de votar en contra de la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, vicecoordinadora del grupo parlamentario petista.

La legisladora descartó que la discrepancia genere una ruptura con Morena o con el Ejecutivo federal.

“Todos los costos políticos los hemos asumido con profunda responsabilidad y, te puedo decir, que con orgullo también. Entonces, esta no será la excepción. Nosotros estamos atentos, dando la cara, dando el debate”, afirmó Bañuelos de la Torre al ser cuestionada directamente sobre si su partido estaba dispuesto a pagar las consecuencias de su postura.

La senadora recordó que no es la primera vez que el PT difiere de sus aliados: “No es ni la primera, ni será, tal vez, la última, vez en que no tengamos puntos de coincidencia, pero lo hemos expresado y así seguirá siempre siendo, en un tono de respeto y con nuestros argumentos”.

Frente a los señalamientos de militantes de Morena que en redes sociales califican al PT y al Partido Verde de “traidores”, Bañuelos de la Torre los consideró “injustos y desproporcionados” y los atribuyó a “voces aisladas que no representan ni al Gobierno ni a la institucionalidad de los partidos”.

En contraste, destacó las posturas de la propia Presidenta Sheinbaum, de los dirigentes de los tres partidos de la coalición y del coordinador senatorial de Morena, Ignacio Mier, a quienes calificó de “voces moderadas y prudentes”.

Sobre la posibilidad de que la reforma no alcance los votos suficientes en San Lázaro, escenario anticipado por el senador morenista Ricardo Monreal, la legisladora fue cautelosa: “Hasta que no conozcamos el resultado de la votación, no sabremos si le tocará ser o no cámara revisora al Senado de la República”.

La legisladora también rechazó hablar de un eventual “Plan B legislativo”, al considerarlo prematuro “Por encima de cualquier reforma, por trascendente que ésta sea, está el privilegiar la unidad de nuestro movimiento”.