Gobierno lanzará campaña en secundarias y preparatorias contra el consumo de drogas

El gobierno federal llevará a cabo una campaña de concientización sobre el uso de drogas, principalmente de diseño químico, entre jóvenes y adolescentes de nivel secundaria y bachillerato, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los padres de familia.

"Es muy importante hacer un llamado a los maestros y directores de escuelas de nivel medio superior, las preparatorias y escuelas de bachilleres, para que nos ayuden en estas campañas, desde luego son los maestros y padres de familia, hay necesidad de informar a los adolescentes de los daños que ocasionan las drogas desde luego las drogas químicas como el fentanilo que son muy dañinas por la adicción y la destrucción que causan", advirtió el mandatario.

El presidente de México, encabezó la conferencia matutina en donde se anunció la campaña de prevención y educación respecto al consumo de sustancias que se implementará en los planteles educativos.

"No hay información suficiente"

López Obrador señaló que está campaña será presentada a las reuniones de Consejo Técnico de los diferentes planteles para que se instrumente lo antes posible a fin de actuar con rapidez ante un problema que cobra vidas de forma casi inmediata.

"Llevan muy rápido a la muerte a los que consumen estas drogas y no hay información suficiente, siempre hemos hablado de que lo que existe o lo que se da a conocer en medios de información, sobre todo en series, es toda la apología del narcotráfico; las series sobre los capos del narcotráfico y cómo pintan todo color de rosa, hacen todo muy atractivo, residencias, muchachos guapos, ropa de marca, alhajas, poder, dinero, eso es lo que se difunde no hay en México y no hay en el mundo información sobre la otra cara de la moneda, lo que ocasionan las drogas, cómo en seis meses ya andan como zombies y poco después pierden la vida muchos jóvenes", denunció López Obrador.

Mueren cien mil personas al año

Este problema, insistió, le cuesta la vida a 100 mil personas cada año.

"Es lamentable porque es un asunto profundamente humano lo que está sucediendo en Estados Unidos donde por el consumo de fentanilo fallecen 100 mil personas, sobre todo jóvenes, al año", recalcó el mandatario.