Tras reiterar que es objeto de difamaciones y persecución política, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que “este gobierno me va a tener que matar primero, antes de que yo me calle y me eche para atrás”.

Tras su viaje para denunciar al Gobierno federal ante instancias internacionales y luego de ser retenido por una alerta migratoria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el priista dijo, en entrevista para Imagen Radio, que los hechos son “terrorismo, es amedrentar, es querer asustar, echarnos para atrás”.

“Esto es un gobierno que me quiere perseguir, que me quiere meter a la cárcel a como dé lugar porque quiere decir ‘vean lo que le pasa a un líder opositor, los metemos a la cárcel para que se callen’, pues eso no va a pasar conmigo”, aseguró.

Posteriormente sostuvo una reunión con la militancia tricolor en Puebla, donde pidió a los asistentes “levantar la voz”, pues dijo que no se puede guardar silencio ante las “difamaciones y persecuciones”.

“El Gobierno federal le tiene miedo a la democracia, México no vive tiempos de normalidad, el país no vive bien. No hay resultados. Tenemos la enorme responsabilidad de levantar la voz”, dijo.