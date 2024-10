Gobierno presenta plan para aumentar lugares en educación superior

Esta mañana, el Gobierno Federal presentó el plan para cumplir una de las metas en materia educativa: que se creen 330 mil lugares en el nivel superior, en planteles públicos y gratuitos.

Para alcanzar esta meta, expuso el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, se impulsará la construcción de nuevos planteles y el aumento de matrícula en distintas instituciones.

Se crearán 30 nuevas sedes de la Universidad Rosario Castellanos, la cual se convertirá en una universidad nacional con 150 mil nuevos espacios, así como la Universidad de la Salud, la cual crecerá en 10 planteles a lo largo del país con 25 mil lugares más.

Raquel Sosa planteó la problemática a la que se enfrentan decenas de jóvenes que no acceden a la educación superior, por motivos sociales, económicos e incluso geográficos.

El sistema de Universidades del Bienestar Benito Juárez crecerá en 50 sedes para tener 40 mil nuevos lugares para llegar a 110 mil alumnos en total.

“También el sistema de Universidades del Bienestar Benito Juárez, que tanto éxito ha tenido en llegar a lugares donde los jóvenes no tienen oportunidades de estudiar Educación Superior”, dijo en conferencia desde Palacio Nacional.

El Tecnológico Nacional de México indicó que buscará aumentar a 85 mil los lugares para los estudiantes y el IPN se comprometió a incrementar la matrícula en 30 mil lugares.

En el Tecnológico Nacional de México se anunció una etapa de revisión de sus planes de estudio, para que al 2030 se creen nuevas carreras como ingeniarías especial, aeroespacial, materiales estratégicos y mineralogía, entre otras.

También se busca crecer el cuerpo académico de 939 a mil 500 integrantes y la matrícula de 574 mil a 669 mil alumnos..

Rosaura Ruiz, titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conhacyt), explicó que las nuevas universidades del Bienestar, es decir la Universidad de la Salud y Rosario Castellanos, se realizarán en los polos de bienestar, como en Comitán, Chiapas; Tijuana, Baja California.

Puntualizó que para la Universidad de la Salud se buscará cumplir la meta de contar con el personal médico suficiente.

La funcionaria apuntó que en noviembre iniciará las convocatorias para profesores y alumnos que se deseen incorporarse a estos planteles.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum, criticó que con los exámenes de admisión se cerró el acceso a la educación superior y se convirtió en un embudo para acceder a este derecho.

“En realidad, los exámenes de admisión no eran más que un embudo y no es que los estudiantes no estuvieran preparados, porque salen de instituciones públicas de educación media superior... Con la idea de que si se cierra el acceso, si es cada vez más difícil, entonces van a salir profesionistas de excelencia. Y en realidad, lo que hubo fue un cierre de la posibilidad de estudiar en universidades públicas y la única opción que le quedaba a las familias, pues era la universidad privada. No porque no deba haber universidades particulares, pero el Estado tiene la obligación de promover la educación, desde el inicial hasta el posgrado”, dijo.

Comentó que también se evaluarán las posibilidades que tengan para crecer.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT