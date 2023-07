Gobierno seguirá investigando Caso Ayotzinapa pese a salida voluntaria del GIEI, afirma AMLO

A pesar de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por decisión propia terminó su participación en las investigaciones de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno continuará con el caso porque es un compromiso asumido desde 2018, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de la República consideró que el GIEI hizo una buena investigación de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, donde hasta ahora se tienen detenidos entre 120 y 130 personas, civiles y militares.

“Me reuní con el Grupo, son dos los que se quedaron, y ya concluyen su labor. Agradecemos por lo que han hecho, una buena investigación, y van a presentar hoy un reporte; nosotros vamos a continuar con la investigación, se ha avanzado mucho ”, comentó.

En la conferencia de prensa mañanera, AMLO mencionó que en la reunión con Ángela Buitrago y Carlos Beristain, expertos del GIEI, les comentó que en ningún país del mundo un gobierno lleva a cabo una investigación, sobre todo una decisión de castigar a los responsables.

“Aquí están detenidos altos funcionarios públicos, que no había sucedido, tanto civiles como militares y continúa la investigación”, remarcó al tiempo de responder un cuestionamiento de la prensa de que los padres señalaron que se sentirán descobijados sin los expertos del GIEI.

“Sí, pero ellos decidieron concluir su etapa y ya nosotros vamos a continuar. Va muy avanzada la investigación”, contestó tras garantizar a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa que se conocerá la verdad sobre los hechos de Iguala, Guerrero, como lo ofreció al asumir la Presidencia hace cinco años.

“Yo tengo el compromiso de llegar a conocer toda la verdad, a que se conozca toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes y es un compromiso que lo voy a cumplir, lo estoy cumpliendo, se está avanzando, se va avanzando y mucho.

“Deben de estar detenidos como 120-130 personas, civiles y servidores públicos y se ha avanzado bastante, en otros países no se llega a tanto y también para nuestros adversarios, incluidos los integrantes de las organizaciones no gubernamentales y de la llamada sociedad civil, comentarles que si no hubiese triunfado nuestro movimiento ya le hubiesen dado carpetazo a ese asunto los del bloque conservador”, aseveró.

Finalmente, López Obrador reiteró que los conservadores durante mucho tiempo fueron los responsables de actos de represión y de violación de derechos humanos, “es nada más para ubicarlos porque a veces nos consideran igual que los que estaban y no, no somos iguales, somos distintos”.

