“Estoy grande para hacer berrinches": Monreal sobre ser candidato de la oposición

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseveró que ya está grande para hacer berrinches y ser el candidato presidencial de la alianza opositora , pero reconoció que no quiere descartar nada en su vida.

Entrevistado por los medios de Acapulco, Guerrero, en el marco de su visita al estado, remarcó que ya está “bastante grandecito” para hacer berrinches y con base en eso tomar decisiones en torno a la candidatura.

“No, yo no soy hombre de berrinches, mis nietos son muy berrinchudos, una que se llama Eva es muy berrinchuda, pero yo no, yo ya estoy bastante grandecito”

Y ante la insistencia respecto a si en un arrebato se iría “con los de enfrente”, el también presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que no quiere descartar nada en su vida .

“No, no, no sé, yo no quiero descartar nada, porque mi vida está siempre sacudida por adversidades y lo que me mantiene en Morena es que soy fundador y que tengo 25 años luchando con el Presidente, pero también mi límite es la dignidad y hasta que la dignidad te tolere lo vamos a estar haciendo, cuando ya la dignidad no te lo permita, pues no tienes nada qué hacer”