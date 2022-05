Había que poner el asunto de las invitaciones a la Cumbre de las Américas en la mesa: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que era momento de poner el tema de la invitación a la Cumbre de las Américas sobre la mesa, porque aún hay tiempo para resolverlo.

“Pues que todavía hay tiempo para poder atender este asunto, pero ya había que ponerlo en la mesa, ya era el momento, para que con tiempo se vaya analizando”, dijo el mandatario.

Esto luego de ser cuestionado sobre la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ayer en Palacio Nacional después de que el Presidente López Obrador amagó con no asistir al evento regional que se realizará en junio en Los Ángeles, en caso de que se excluya a algún país.

El Presidente López Obrador recordó que en la última Cumbre de las Américas que se realizó bajo el mandato del expresidente republicano, Donald Trump, se invitó a todos los países.

También reiteró su llamado a que se integre una unión como la que se tiene en Europa.

“Por qué no nos unimos en todo el continente americano, no hay problemas graves, podemos llegar a acuerdos, ya que nuestros pueblos lo que quieren es que haya progreso con justicia, no los pleitos, no las confrontaciones, no las cargas ideológicas”, señaló.

