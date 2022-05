"Invitaciones aún no se han enviado": Casa Blanca tras amago de AMLO de no asistir a Cumbre de Las Américas

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que las invitaciones para la Cumbre de las Américas que se realizará en junio, en Los Ángeles, aún no se han enviado.

Esto, al ser cuestionada sobre las declaraciones hechas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en las que amagó con no asistir al evento en caso de que no sean invitados todos los países de la región, en referencia a que Cuba, Nicaragua y Venezuela aparentemente no estarán entre los asistentes.

Psaki agregó que la Cumbre representa una oportunidad para enfocarse en algunos de los asuntos compartidos entre las naciones de la región.

Destacó la lucha por libertad y democracia para todos los países, la colaboración frente al COVID-19, la atención de las causas que originan la migración, la lucha contra el crimen organizado y la situación económica.

RFH