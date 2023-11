Hablan de no violencia a mujeres... discutiendo

Senadoras del PAN y de Morena se confrontaron con señalamientos mutuos por violencia contra la mujer y se lanzaron acusaciones de recibir billetazos, de ser feministas subordinadas y de incurrir en difamación, entre otros señalamientos.

En el acto conmemorativo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el salón de plenos del Senado, la panista Kenia López señaló la falta de atención del Presidente hacia la violencia contra la mujer y reclamó que no ha recibido a las madres buscadoras.

“La mejor forma de reconocer este hecho es asignando recursos para la investigación. Casi cinco mil feminicidios en este gobierno de Morena, más de 13 mil asesinatos de mujeres en este gobierno de López Obrador, más de 12 mil mujeres desaparecidas (…). Qué les parece si mejor le decimos a la fiscal ‘carnal’ de la Ciudad de México que deje de perseguir a la oposición y se ponga a buscar a las desaparecidas”, expuso.

Es una vulgaridad gritarle a otra mujer cuando hoy todas deberíamos tomarnos la mano por las que sufren y no tienen el lugar de privilegio que nosotras tenemos

Ana Lilia Rivera

Presidenta del Senado

En respuesta, Martha Lucía Micher, de Morena, reprochó que Kenia López aprovechara este evento para politizar el tema y atacar a las autoridades del partido guinda.

“Nadie está eximiendo a ningún gobierno de su responsabilidad, nadie está apoyando ni la impunidad ni la mala investigación, ni estamos siendo cómplices de nadie, pero no podemos permitir que, en aras de un día tan importante, donde lamentablemente tenemos que hablar de la muerte, de la tragedia que viven las mujeres y las niñas, se haga uso indebido de este lugar y de esta institución”, manifestó.

La presidenta del Senado, la también morenista Ana Lilia Rivera, le dijo a López Rabadán que no era necesario que gritara, ante su intento por responderle a Micher desde su escaño: “Es una vulgaridad gritarle a otra mujer cuando hoy todas deberíamos tomarnos la mano por las que sufren y no tienen el lugar de privilegio que nosotras tenemos”.

No podemos permitir que, en aras de un día tan importante, donde lamentablemente tenemos que hablar de la muerte, de la tragedia que viven las mujeres y las niñas, se haga uso indebido de este lugar y de esta institución

Martha Lucía Micher

Senadora de Morena

De inmediato, la vicecoordinadora del blanquiazul le reclamó a Rivera: “Me parece que es una vergüenza legislativa lo que acaba de hacer, porque usted lo hace desde la Presidencia de este cuerpo colegiado, y si lo que quiere es un acto de solidaridad con su compañera, se pudo usted bajar aquí y debatir conmigo”.

También arremetió contra Micher: “No puedes ser una feminista del gobierno subordinada y complaciente al gobierno, es una vergüenza para tu generación, es una vergüenza, Malú, para tu historia (…). Tu feminismo, Malú, se acabó cuando tuviste poder, la verdad es que te callaron a base de billetazos y de cargos”.

La respuesta no se hizo esperar por parte de Malú: “Esta vez no te mediste, te solicito amablemente que borres todos tus dichos, en mi vida he recibido un billetazo por mis acciones, te lo puedo comprobar, no te mediste y no te voy a permitir que me estés difamando”.

No puedes ser una feminista del gobierno subordinada y complaciente al gobierno, es una vergüenza para tu generación, es una vergüenza, Malú, para tu historia (…). Tu feminismo, Malú, se acabó cuando tuviste poder

Kenia López Rabadán

Vicecoordinadora del PAN

Ante el ambiente tenso en el Senado, y luego de que otras morenistas se sumaron a las críticas en contra de López Rabadán, ésta pidió que se retiraran sus palabras de los registros, pero puntualizó que eso no elimina a las 12 mil mujeres desaparecidas en el sexenio actual. También pidió a la presidenta del Senado retirar sus comentarios en los que le reclamó su vulgaridad, pero Rivera respondió: “No retiro mis palabras y mantengo la dignidad con la que he conducido esta Mesa Directiva”.