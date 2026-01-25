En las últimas horas, diversos rumores sacudieron al mundo del entretenimiento a nivel global. Se dice que Mark Ruffalo, reconocido por su papel como Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), habría sido despedido de Disney y Marvel Studios.

La noticia fue difundida principalmente en redes sociales y surge curiosamente tras su participación en los Globos de Oro 2026, donde se pronunció en contra de la política migratoria del presidente Donald Trump. Al parecer, estas declaraciones habrían generado tensiones con la compañía.

La especulación en Internet ha encendido un intenso debate entre los fanáticos y la prensa especializada; algunos apoyan al actor y otros se alegran por el supuesto despido. Te contamos lo que se sabe de este caso.

Mark Ruffalo habría sido despedido de Disney, reportan

De acuerdo con publicaciones virales en plataformas como Instagram, Threads y X, el actor Mark Ruffalo ya no estaría involucrado en futuros proyectos del MCU, pues habría sido despedido de Disney.

La posibilidad de que se haga un recast del personaje de Hulk ha sido tema de discusión entre los seguidores de este universo. Las opiniones se dividen entre quienes creen que se trata de una estrategia de marketing y quienes consideran que la empresa busca distanciarse de las posturas políticas del actor.

Medios especializados estadounidenses han subrayado que, por ahora, todo se trata de especulaciones pues no existe una confirmación oficial que indique que el intérprete no trabaja más con Disney. Mark Ruffalo sigue siendo uno de los rostros más reconocibles de la franquicia.

Mark Ruffalo ha destacado por su activismo político pro-Palestina y en contra del ICE

Mark Ruffalo no sólo ha destacado por su carrera actoral, sino también por su activismo político y social. En múltiples ocasiones, el intérprete ha manifestado su apoyo a la causa palestina, denunciando públicamente, en eventos de caridad o a través de sus redes sociales, las violaciones a los derechos humanos en la región y pidiendo un alto a la violencia.

Sus declaraciones han resonado en medios internacionales y en comunidades que buscan visibilizar el genocidio cometido por Israel.

Además, durante la velada de los Globos de Oro, este enero, Mark Ruffalo se expresó en contra del ICE (Immigration and Customs Enforcement), la agencia estadounidense encargada de la aplicación de leyes migratorias. El famoso portó unos botones con las frases “BE GOOD” y “ICE OUT”, los cuales aludían a Renee Nicole Good, mujer asesinada en Minneapolis por un agente del ICE.

El actor de Hulk en otras ocasiones también ha criticado sus prácticas. Ha señalado que los agentes fomentan la criminalización de migrantes y generan un clima de miedo en comunidades vulnerables.

Estas posturas, aunque celebradas por sectores progresistas, han sido vistas con recelo por corporaciones que prefieren mantener una imagen neutral frente a temas políticos sensibles, sobre todo ante la posibilidad de ser penalizados o censurados por el presidente Donald Trump.