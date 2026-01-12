Así protestó Mark Ruffalo contra ICE en los Globos de Oro 2026 | VIDEO

Mark Ruffalo protestó contra ICE y el gobierno de Donald Trump durante la velada de los Globos de Oro 2026 este 11 de enero. El actor de 58 años de edad se unió a otras celebridades que protestaron contra las medidas anti migrantes del gobierno americano actual.

Mark Ruffalo arremete contra ICE y Trump

Al llegar a la alfombra roja de los Globos de Oro, el público notó un detalle peculiar en el atuendo de Mark Ruffalo, quien lució unos botones que decían “BE GOOD” y “ICE OUT”, en referencia a Renee Nicole Good, mujer asesinada por un agente de ICE en Minneapolis la semana pasada.

Mark Ruffalo arremete contra ICE en los Globos de Oro ı Foto: AP

Además, el actor de ‘Los Vengadores’ declaró frente a USA Today en la alfombra roja: “Esto es por Renee Nicole Good, que fue asesinada”. Después de ello, reclamó a Trump por las recientes operaciones militares en Venezuela.

“Estamos en medio de una guerra con Venezuela, a la que invadimos ilegalmente. Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa. Lo único que le importa es su propia moralidad, pero el tipo es un delincuente convicto; un violador convicto. Es un pedófilo”, criticó.

Esto último, en referencia a los 34 delitos graves por falsificar registros comerciales por los que el ahora presidente de Estados Unidos fue condenado en mayo del 2024, después de que un jurado lo declarara responsable meses antes del abuso sexual de E. Jean Carroll en 1996.

“Es el peor ser humano. Si confiamos en la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces todos tendremos muchos problemas”, dijo Ruffalo, “así que esto es por (Good). Esto es para la gente de Estados Unidos que hoy está aterrorizada y asustada. Sé que soy uno de ellos. Me encanta este país. Y lo que estoy viendo aquí no es Estados Unidos”, sentenció.

Mark Ruffalo on Donald Trump: “The guy is a convicted felon, a convicted rapist, he’s a pedophile. He’s the worst human being in the world. If we’re relying on this guy’s morality then we’re all in a lot of trouble. I love this country and what I’m seeing here is not America” pic.twitter.com/3Iq50XzHIF — Marco Foster (@MarcoFoster_) January 12, 2026

La campaña Be Good, organizada por grupos como la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas y respaldada por la ACLU, fue creada en honor a Nicole, asesinada por un agente de ICE.

El objetivo de la campaña es recordar a la gente “que debe ser buena con los demás ante semejante horror: ser un buen ciudadano, vecino, amigo, aliado y ser humano”.

Otras estrellas que también lucieron el botón de la campaña para protestar contra ICE y Trump fueron Jean Smart, Wanda Sykes, Ariana Grande y Natasha Lyonne.