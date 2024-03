“No habrá decisiones unilaterales”, Claudia

Al reunirse con la Concanaco-SERVYTUR Monterrey, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las decisiones en política económica no se tomarán de manera unilateral y se mantendrá el diálogo con el sector empresarial.

Luego de exponer las propuestas que ha presentado en lo que va de la campaña, subrayó que el objetivo primordial no sólo es buscar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de la inversión extranjera, sino el bienestar de la población, lo cual se alcanzará, dijo, con la inversión privada, pero también con la generación de condiciones que permitan a las y los mexicanos cubrir sus necesidades y derechos.

Ni toda la ultraderecha mundial junta va a poder contra la voluntad del pueblo que quiere a Claudia Sheinbaum como presidenta

Mario Delgado

Dirigente nacional de Morena

Por ello, aseveró que se mantendrá lo hecho en la administración actual, es decir, una negociación permanente con los empresarios. “Aun cuando se habla de polarización, si ustedes se fijan, las decisiones más importantes del país en materia económica se han tomado por consenso, no ha habido una decisión de aumentar el salario mínimo de manera unilateral, ha sido una decisión colectiva, de consenso; cuando cambió la manera de contratación por outsourcing, no fue unilateral del gobierno, sino una serie de pláticas; cuando se definieron los criterios para el gas natural también fueron una serie de pláticas, el tema de los cambios en materia laboral también fue una decisión colectiva y eso sí va a seguir siendo, no va a haber decisiones individuales”, exclamó.

La abanderada de Morena, PT y PVEM comentó que la homogeneidad no es necesaria en un país, porque los pensamientos distintos forman parte de una democracia, en la cual se debe ponderar en lo que se está de acuerdo y mantener el diálogo en torno a lo demás. “Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas, en un país no se necesita tener homogeneidad de pensamiento, qué bueno que haya distintos pensamientos, eso es finalmente la democracia”.

Dice que ese grupo de derecha de España (Vox) ya se suma y va a haber también guerra sucia, que bueno, ¿no? Porque nos van a seguir ayudando

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Yo creo que lo que hay que poner por encima es en lo que estamos de acuerdo y, al poner por encima en lo que estamos de acuerdo, entonces a cada quien le corresponderá hacer su parte y, en el proceso, seguir dialogando si es que hay alguna cosa en la que no nos pongamos de acuerdo”, dijo.

Cuestionada sobre si cambiaría alguna estrategia del gobierno actual, explicó que esto dependerá del momento que el país enfrentará hacia el futuro, pues reiteró que uno de los objetivos es mantener el “legado” del Presidente.