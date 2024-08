Aún no hay certeza de qué sucedió con detención de "El Mayo" Zambada y Guzmán López: AMLO

El Gobierno de México aún espera que Estados Unidos le informe qué sucedió con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hace una semana, ya que aún no hay certeza en este caso, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Entonces vamos a esperar, si no nos quieren mandar la información vamos a decir no tenemos información porque no quieren, no sé qué están ocultando. No nos adelantemos, para qué, siempre hemos logrado mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, afirmó AMLO.

AMLO dijo que lo único que está descartado hasta ahora, según la información recabada, es que la aeronave donde llegaron a Nuevo México en Estados Unidos, no salió del aeropuerto de Hermosillo, Sonora, como se dio a conocer horas después de la detención de ambos líderes del Cártel de Sinaloa.

“Estamos solicitando que informen, ya nosotros tenemos algo de información pero queremos que ellos nos informen si fue un acuerdo. Al principio sostuvieron esto de que fue un acuerdo con Guzmán López, pero luego el abogado del señor Zambada dijo de que lo habían secuestrado”, declaró AMLO.

-¿A una semana de la detención, no hay certeza de lo que sucedió?, cuestionó un reportero.

-“Todavía no se tiene la certeza, no se tienen todos los elementos. Lo del vuelo sí ya está, parece que está descartado, no salió de Sonora”, respondió AMLO durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Sobre la tardanza en la información del gobierno estadounidense a México, el mandatario federal pidió paciencia y no desesperarse.

Cuando tengamos ya el informe del gobierno de EU y nosotros tengamos ya más elementos vamos a informarles a ustedes (…) Lo están pensando, pero esto es como la justicia, tarda, pero llega. Vamos a esperarnos AMLO

“No hay que desesperarnos, tranquilo todo. Todo se va a saber, porque nosotros no somos alcahuetes de nadie, representamos al pueblo de México. No somos peleles, no somos títeres de nadie, de ningún gobierno extranjero, nuestro amo es el pueblo de México”, enfatizó AMLO.

AMLO indicó que lo más importante es que la región donde domina el Cártel de Sinaloa está en calma y no hay enfrentamientos entre los familiares de los Guzmán Loera y los del “Mayo” Zambada.

“Toda esa región está en calma porque es un hecho fuerte y nosotros lo que deseamos es que haya paz, queremos que no haya pérdida de vidas humanas, eso es lo que más nos interesa, nos importa.

“Y hasta ahora hay en la región tranquilidad, paz, no hay hechos de violencia excepcionales, no hay confrontación, no hay enfrentamientos. Claro que a lo mejor nuestros adversarios eso es lo que quisieran porque ya ahora menos, pero antes estaban alborotados, era temporada de zopilotes, deseaban que nos fuera mal”, finalizó AMLO.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR