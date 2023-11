Aquí no hay cuotas ni cuates: Delgado

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que aquel que quiera obtener una candidatura tendrá que ganar sus encuestas o transitar el sorteo, porque “en el partido no hay cuotas”, esto luego de que Marcelo Ebrard informó que el acuerdo con Claudia Sheinbaum es que su equipo tendría espacios en las casi tres mil candidaturas al Congreso de la Unión, diputaciones locales y alcaldías.

“Para eso (tener candidaturas) no se necesita ningún acuerdo porque la garantía de que todos y todas puedan participar, es decir aquí no tiene relevancia ni importancia con quien participaron en el proceso interno (a la Presidencia), todos los que quieran participar se pueden inscribir en la convocatoria. Morena no le pertenece a nadie, Morena no tiene dueño, le pertenece al pueblo”, señaló.

El dirigente de Morena subrayó que en el partido están prohibidas “las corrientes, las cuotas, imagínate si entramos a un esquema de cuotas y cuates sería la destrucción de nuestro movimiento. Morena debe mantenerse como un instrumento de lucha”.

Por otro lado Delgado Carrillo destacó que, en la definición de las coordinaciones de Defensa de la Transformación en nueve entidades federativas, el partido hizo valer los principios de transparencia y democracia. Asimismo, indicó, se respetaron los criterios de paridad y los resultados de las encuestas, por lo que “no hubo rupturas ni divisiones al interior”.

“Cumplimos con el tema de respetar las encuestas; cumplimos con la paridad; no tuvimos rupturas. Todo el mundo apostaba que íbamos a salir divididos. No tenemos ninguna división de qué preocuparnos”, remarcó.

En conferencia de prensa, el dirigente morenista reconoció a las y los aspirantes que participaron en los procesos internos, pues mostraron que el compromiso con el movimiento prevaleció sobre las aspiraciones personales. “En general mostraron todas y todos una gran altura de miras, un compromiso con nuestro movimiento”, expresó.

El morenista afirmó que la transparencia con que se mostraron los resultados y la metodología de las encuestas coadyuvaron a impedir divisiones injustificadas. “El hecho de que Morena lo haga con absoluta transparencia ayuda mucho. Nosotros como dirigencia no damos ningún motivo, ninguna causa para una división justificada”, precisó.